丹娜絲重創雲嘉南　2企業捐300萬幫助「更馨生受災戶」

▲法務部長鄭銘謙(中)見證昇恒昌基金會創辦人江松樺(左)捐款，犯保更保董事長張斗輝代表受贈。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

丹娜斯颱風造成南台灣淹水、停電等嚴重災情，其中部分受災戶是法務部長期關懷的犯罪被害人與更生人，台新銀行慈善基金會與昇恒昌基金會共捐贈300萬元，投入協助災戶重建，身兼更保與犯保兩會董事長的張斗輝21日代表受贈，並宣布啟動「災後慰問暨重建補助計畫」，主動聯繫受災個案，積極訪視協助重建。

法務部長鄭銘謙21日見證捐贈時致詞表示，丹娜絲颱風挾帶強風豪雨，對農業與民生造成廣泛影響，特別是更生人與馨生人(犯罪被害人)家庭的特殊處境，更可能在災後面臨經濟與生活的雙重壓力。

▲台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘(左)代表捐贈150萬元給耕莘生風災戶。（圖／記者劉昌松攝）

鄭銘謙心情沉重指出，農田淹沒、屋頂掀飛、家具泡湯的畫面，不只是新聞裡的災情，而是真實發生在我們鄉親身上的苦難。尤其是更生人與馨生人家庭，他們本來就走在重建人生、修復創傷的艱辛道路上，這一場風災，對他們來說更是雪上加霜，所以法務部在風災後請更保、犯保分會全力動員，除電話關心慰問、實地訪視評估外，更要透過會內急難救助、小額貸款等內部服務機制，提供案家必要的相關協助。

昇恒昌基金會創辦人江松樺及台新銀行公益慈善基金會創辦人吳東亮也在災情傳出後，主動表示願意捐贈善款各150萬元，也指派基金會同仁南下災區勘災，實地了解個案需求。此次公益善款將依評估結果優先協助房屋受損嚴重、農損明顯或其他災損達一定程度的更生、馨生家庭，確保每一分資源都用在最迫切需要的地方。