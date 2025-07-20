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丹娜絲災後物資送暖！　新北議員捐200床床墊盧崑福災區分送

▲台南市議員盧崑福陪同將軍區長許博森等人，在將軍區公所解除安裝床墊，協助分送至災情嚴重地區。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員盧崑福陪同將軍區長許博森等人，在將軍區公所解除安裝床墊，協助分送至災情嚴重地區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南受丹娜絲颱風重創，部分屋舍屋頂破損、家具泡水，新北市議員周勝考得知後，火速聯繫床具業者，以「半買半相送」方式捐贈200床床墊、總價約140萬元，並由台南市議員盧崑福協助分送第一線災區；盧崑福強調：「救災不分黨派，能早日恢復生活才是重點。」

▲台南市議員盧崑福陪同將軍區長許博森等人，在將軍區公所解除安裝床墊，協助分送至災情嚴重地區。（記者林東良翻攝，下同）

床墊貨運車18日上午抵達台南市將軍區公所，盧崑福議員與將軍區長許博森、區內里長代表共同商討配送策略，首批60床優先送往災情較重的七股西寮里，剩餘140床將於製作完成後再運至災區。廠商表示每床均經完整封膜，災民感動直呼：「這樣就不怕又被雨水淋濕了！」

▲台南市議員盧崑福陪同將軍區長許博森等人，在將軍區公所解除安裝床墊，協助分送至災情嚴重地區。（記者林東良翻攝，下同）

新北市議員周勝考指出，災後屋頂破損、海水倒灌，許多居民無處安睡，他特別挑選MIT製床具，布料為全開式拉鍊設計，內材可視、可拆洗、品質可靠。他強調：「晚上睡好，白天才有力氣重建家園。」

▲台南市議員盧崑福陪同將軍區長許博森等人，在將軍區公所解除安裝床墊，協助分送至災情嚴重地區。（記者林東良翻攝，下同）

盧崑福表示，第一時間接到周勝考議員的電話時「內心非常激動」，深感北台灣兄弟雪中送炭。他也感謝台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜派出環保隊協助災區清理，展現跨縣市、跨黨派的真情支援。他強調，復原不是百米衝刺，而是長跑。他將持續追蹤重建進度，確保每批物資都能「送到該到的地方」，盼在公私協力與社會愛心下，協助災民早日重建家園。

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