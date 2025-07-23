　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美籲中國南海仲裁案　中駐聯合國代表嗆：誰在亂搞人盡皆知

▲美國呼籲中國遵守仲裁結果。（圖／翻攝自微博）

▲美國呼籲中國遵守仲裁結果。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

美國駐聯合國代表朵洛西‧莎兒22日在聯合國安理會上，呼籲中國應遵守2016年的南海仲裁結果。中國駐聯合國代表傅聰對此批評，中國對南海諸島及其附近海域擁有不可爭辯的主權。傅聰還暗酸美國，「究竟是誰在亂搞南海，人盡皆知；是誰在南海搞脅迫霸凌，不言自明。」

據《央視新聞》報導，朵洛西表示，「我們再次呼籲中國，遵守2016年南海仲裁案，9年來，中國一直拒絕履行，其作為《公約》締約國的義務，不僅公然否定裁決，還持續干涉《公約》所確立的公海自由原則。」

▲▼中駐聯合國代表傅聰嗆美：誰在亂搞人盡皆知。（圖／翻攝自微博）

▲▼中駐聯合國代表傅聰嗆美：誰在亂搞人盡皆知。（圖／翻攝自微博）

▲傅聰批評，美國才是擾亂南海秩序的國家。（圖／翻攝自微博，上同）

傅聰對此回應，中國在南海的領土主權，和海洋權益，有充分的歷史和法理依據，中方在「南海仲裁案」議題上的立場，一貫且明確，中國不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動，中方一貫堅持，同有關當事國在尊重歷史事實和國際法的基礎上，透過對話協商妥善處理涉海分歧。

傅聰直指，美國一直忽視南海問題的歷史經緯和客觀事實，到處搬弄是非、挑撥離間，損害地區國家互信。美國至今不加入《聯合國海洋法公約》，但常以「公約法官」身分自居，對他國指手畫腳、橫加干涉，何其可笑。

傅聰還指出，美方還在南海地區部署包括陸基中程飛彈在內的進攻性武器，以「航行自由」為名，頻繁派遣大規模先進艦機到南海搞軍事偵察、演習，公然闖入中國領海領空，「究竟是誰想搞亂南海、攪亂地區，人盡皆知；是誰在南海搞脅迫霸凌，威脅南海航行自由，不言自明。」

▲。（圖／翻攝自微博）

▲傅聰稱，美國對他國指手畫腳。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，2016年7月12日，在中國缺席的情況下，仲裁庭公布仲裁結果，支持菲律賓在此案相關問題上的幾乎全部訴求，仲裁庭5名仲裁員一致裁定，在《聯合國海洋法公約》下，中國對南海自然資源不享有基於「九段線」的歷史性權利。

資料指出，仲裁庭還認定，中國在南海的填海造陸覆蓋了魚礁，「給環境造成了不可挽回的損失」，並要求中國停止在南海的活動。中國的法學與相關海洋學研究則是給予批駁，中國自然資源部發布報告並指控，也說菲律賓方面汙染珊瑚礁等漁業資源，爭議仍在持續中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利「已經不會說話走路」！　失智症惡化現況曝光
大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度
汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤
「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋
快訊／今年第5檔ETF下市！　確定將終止買賣
726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴
獨／新北夫妻雙亡！曾遭「雪巴投資」詐騙　車手收款單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連續2年狂吃「1小吃」上癮！陸24歲女大生罹胃癌末期

狂嘔吐！女子吃「冰箱隔夜西瓜」致顱內感染　醫嘆：又是李斯特菌

90個足球場大的科學裝置　北京「高能同步輻射光源」可看最微觀世界

美籲中國南海仲裁案　中駐聯合國代表嗆：誰在亂搞人盡皆知

陸證實中美第三輪經貿談判　國務院副總理何立峰領軍赴斯德哥爾摩

長髮背影照曝！男子假扮女性在澳門賣淫被抓…網調侃：紅姐同行

雅江「世紀工程」發電量逾3座三峽大壩　牽地緣能源及國家安全佈局

雅魯藏布江下游水利工程動工　陸新央企1.2兆人民幣建全球最大水壩

搶救6小時無效！家屬稱4歲男「全麻拔乳牙身亡」　院方拒回應

極端氣候來襲　陸152個國家級氣象站7月測得高溫超過40度

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

連續2年狂吃「1小吃」上癮！陸24歲女大生罹胃癌末期

狂嘔吐！女子吃「冰箱隔夜西瓜」致顱內感染　醫嘆：又是李斯特菌

90個足球場大的科學裝置　北京「高能同步輻射光源」可看最微觀世界

美籲中國南海仲裁案　中駐聯合國代表嗆：誰在亂搞人盡皆知

陸證實中美第三輪經貿談判　國務院副總理何立峰領軍赴斯德哥爾摩

長髮背影照曝！男子假扮女性在澳門賣淫被抓…網調侃：紅姐同行

雅江「世紀工程」發電量逾3座三峽大壩　牽地緣能源及國家安全佈局

雅魯藏布江下游水利工程動工　陸新央企1.2兆人民幣建全球最大水壩

搶救6小時無效！家屬稱4歲男「全麻拔乳牙身亡」　院方拒回應

極端氣候來襲　陸152個國家級氣象站7月測得高溫超過40度

黃暐傑複數約僅差細節　味全龍第4輪新人也被點名具即戰力

魔鷹喪妻後哽咽發聲感動全場！　這段最難熬的日子讓我們陪你度過

悼念好友魔鷹喪妻之痛　悍將力亞士球帽寫哀思

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

跆拳道再添獎牌！男團挺進4強保銅　將與烏茲別克爭金牌戰門票

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

他頻尿、骨盆痛竟是攝護腺癌「已骨轉移」　醫揭提升生活品質關鍵

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

大陸熱門新聞

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」...業者哀號

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫確診癌症晚期

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

「基孔肯雅熱」是什麼？ 世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

保全提早1小時到班竟猝死！公司：不是上班時間

20歲男強姦大嫂…出獄後殺害報警鄰居

搶救6小時！陸4歲男「全麻拔乳牙身亡」

解放軍殲-35隱形戰機疑入列 高清「飛鯊」塗裝似「刻意」曝光

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

糞水事件　陸公安刑拘一名造謠網友

更多熱門

相關新聞

中美元首或將在未來幾個月內會面？　陸外交部回應

中美元首或將在未來幾個月內會面？　陸外交部回應

中美元首或將在未來幾個月內會面？中國外交部今（21）日舉行例行記者會，發言人郭嘉昆再次做出回應，「關於你提到的具體安排，目前沒有進一步信息可以提供。」

王牌！中對美稀土磁體6月出口飆升660％　

王牌！中對美稀土磁體6月出口飆升660％　

在美高端人才返鄉發展　黃仁勳：是美國損失

在美高端人才返鄉發展　黃仁勳：是美國損失

王毅用「4關鍵詞」概括中美關係下一階段

王毅用「4關鍵詞」概括中美關係下一階段

陸外交部：南海仲裁案是一張非法無效的廢紙

陸外交部：南海仲裁案是一張非法無效的廢紙

關鍵字：

南海仲裁案中美關係聯合國安理會傅聰

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面