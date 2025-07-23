美籲中國南海仲裁案　中駐聯合國代表嗆：誰在亂搞人盡皆知

▲美國呼籲中國遵守仲裁結果。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

美國駐聯合國代表朵洛西‧莎兒22日在聯合國安理會上，呼籲中國應遵守2016年的南海仲裁結果。中國駐聯合國代表傅聰對此批評，中國對南海諸島及其附近海域擁有不可爭辯的主權。傅聰還暗酸美國，「究竟是誰在亂搞南海，人盡皆知；是誰在南海搞脅迫霸凌，不言自明。」

據《央視新聞》報導，朵洛西表示，「我們再次呼籲中國，遵守2016年南海仲裁案，9年來，中國一直拒絕履行，其作為《公約》締約國的義務，不僅公然否定裁決，還持續干涉《公約》所確立的公海自由原則。」

▲傅聰批評，美國才是擾亂南海秩序的國家。（圖／翻攝自微博，上同）

傅聰對此回應，中國在南海的領土主權，和海洋權益，有充分的歷史和法理依據，中方在「南海仲裁案」議題上的立場，一貫且明確，中國不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動，中方一貫堅持，同有關當事國在尊重歷史事實和國際法的基礎上，透過對話協商妥善處理涉海分歧。

傅聰直指，美國一直忽視南海問題的歷史經緯和客觀事實，到處搬弄是非、挑撥離間，損害地區國家互信。美國至今不加入《聯合國海洋法公約》，但常以「公約法官」身分自居，對他國指手畫腳、橫加干涉，何其可笑。

傅聰還指出，美方還在南海地區部署包括陸基中程飛彈在內的進攻性武器，以「航行自由」為名，頻繁派遣大規模先進艦機到南海搞軍事偵察、演習，公然闖入中國領海領空，「究竟是誰想搞亂南海、攪亂地區，人盡皆知；是誰在南海搞脅迫霸凌，威脅南海航行自由，不言自明。」

▲傅聰稱，美國對他國指手畫腳。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，2016年7月12日，在中國缺席的情況下，仲裁庭公布仲裁結果，支持菲律賓在此案相關問題上的幾乎全部訴求，仲裁庭5名仲裁員一致裁定，在《聯合國海洋法公約》下，中國對南海自然資源不享有基於「九段線」的歷史性權利。

資料指出，仲裁庭還認定，中國在南海的填海造陸覆蓋了魚礁，「給環境造成了不可挽回的損失」，並要求中國停止在南海的活動。中國的法學與相關海洋學研究則是給予批駁，中國自然資源部發布報告並指控，也說菲律賓方面汙染珊瑚礁等漁業資源，爭議仍在持續中。