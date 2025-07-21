「大暑」6生肖走旺運一鳴驚人！屬牛逆勢成主角、屬虎貴人運極強

文／命理老師 邱彥龍

（7／22） 進入大暑，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，大暑期間內心容易起波瀾，心情跟天氣一樣忽晴忽雨，但有6個生肖卻是潛龍在天，一鳴驚人。其中屬虎者有貴人跟無形加持，財運家運都不錯；屬馬者則來到靈魂升級階段，闖關成功者命運將轉向；屬龍者這段期間適合土地買賣，過往的混亂將成為過去；屬牛者有王者歸來的氣勢，能重新站上舞台；屬鼠者則建議透過斷捨離迎回財富；屬羊者則適合深度清理人際關係，讓自己再度重生。

▲大暑節氣。（示意圖／Reve AI製圖）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（7／22～8／7）走旺運的6生肖是：

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Top6：羊



屬羊的朋友這段時間需要深度清理自己的靈魂與人際關係，意味著要破壞掉原先的自己再次創造新的自我，讓自己重生，也就是從靈魂深處重新定位自己，讓自己的人際關係進化。建議多找屬馬、鼠、虎三種生肖的朋友或親人，來幫你解開關卡，即可在這三方面擁有幸運的提升，一、未來事業框架，二、合作關係重建，三、社會影響力發酵，未來的藍圖將無可限量。

Top5：鼠



屬鼠的朋友這段時間需要淨化自己與周邊環境，斷捨離整理現狀，重新設立規則，減少過度服務他人的狀況，反而財富和自己的能量會大大提升，避免用批評的方式溝通，善用原則化、制度化的策略，會讓人際關係變得更加通順，事情也比較不會卡關，當然也不要忘了調養自我的身體健康。

Top4：牛



屬牛的朋友這段時間有王者復位的能量，可以建立自己的品牌，在事業上繼續創新，多社交曝光，給自己表現的機會與舞台，重新定義身分，多表達與溝通，可以增加修復自己的信心，勇敢曝光講你沒講完的故事，就有機會逆勢成為主角。

Top3：龍



屬龍的朋友這段時間建議給自己設立長期回報計畫，並整合資源，將有利於土地買賣跟長期投資，同時，過去人生的混亂與不確定，在節氣之後會慢慢改善，有機會變現紅利，但建議要注意身體健康，養生很重要，要記得保持健康體態跟身體修復。

Top2：馬



屬馬的朋友這段時間人生與靈魂來到了即將升級的關卡，轉向之門已經打開，要能夠自我覺察，過去累積的委屈、陋習、壞習慣跟各種業障都要努力去面對，千萬不要想逃避，選擇闖關突破，將迎來生命質變，同時提升靈魂、改變命運，人緣將遍地開花。

Top1：虎

屬虎的朋友這段時間擁有貴人相助，可說貴人運極強，財運也很穩健，能得到無形的磁場與祖先的庇佑，有助提升家族間情感的修復，獲得內在療癒並且感情圓滿，多回老家走走能獲得親友給的滿滿情緒價值，建議調整風水或祈福拜拜，將擁有轉運的福氣。

▲大暑節氣到來，情緒容易受到震盪跟起伏。（示意圖／Pexels）



國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，大暑節氣到來，將面對的是人與人之間情感上的問題，情緒容易受到震盪跟起伏，也容易陷入自我糾結當中，但內心小劇場只會讓問題更複雜，唯有直接面對、把話說開，才會迎刃而解；同理，若能把感恩說出來，也能增加彼此情感，讓未來更加順利與幸福。

邱彥龍老師分析指出，基本上大暑這16天的星相有兩大重點，第一是南交點合相火星刑金星，這是屬於靈魂課題的節氣，許多人其實在前世或過去，因為過度理性分析，常會出現批判或行為上的控制，缺乏情感與信任，爭權或爭是非對錯，造成跟對方的感情破裂，這樣的業力會展現在相戀的愛情上、有金錢往來的感情上或人際關係之間的友情等地方。

邱彥龍老師指出，許多人會因為想要逃離這樣的不睦，將自己的感情或情緒封閉、彼此不再連絡，或者用極度控制的方式來解決，但其實這樣的星相適合將話說開，相互理解不爭對錯，勇敢面對，即可圓滿未來，因為本來你跟對方就是前世命定的伴侶或靈魂契約的對象，何必再讓宿命問題持續下去，若有方法能夠將惡轉善，何樂而不為。

大暑第二個重點星相是土星合相海王星逆行，並且六合天王星和冥王星，意味著不要給自己太大壓力、不要陷入過度恐慌、壓抑、糾結跟放大情緒中，只要允許情緒流動後，再用平靜的心態勇敢面對，給自己信心與力量，若能相互懺悔、彼此原諒，則事業、感情、財富將會有翻天覆地的改變。

▲大暑節氣不要陷入過度恐慌，用平靜的心態勇敢面對。（示意圖／unsplash）



邱彥龍老師也提供【大暑轉運三法】供大家參考：

1.晚間淨水調氣法：



每日晚上泡腳：薑片＋死海鹽＋薰衣草精油（1滴）。

手持白水晶或黑曜石，冥想靜坐5分鐘

• 可清理情緒＋提升邏輯＋讓溝通流暢＋防小人干擾。

2.晨間陽氣養心法：



•每日早上7：30至9：00之間，靜站曬5至10分鐘太陽，面相東南方深呼吸。

•可同時配戴黃水晶或白瑪瑙，增強本身氣場能量與啟動財運能量，強力招財。

3.財布施聚能法：



可挑選（7月24日）甲午日【利財運與人緣人脈】、（7月28日）戊戌日【穩定人脈、增強心念與目標】、（8月2日）癸卯日【利修補感情、情感療癒】，進行財布施聚能法，轉運效果最佳。

至於走好運的星座，凡是上升星座、太陽星座、月亮星座落在巨蟹、水瓶、雙子、獅子及牡羊等5個星座者，大暑期間能增長智慧，情緒穩定，容易提升自我福報，有勇氣跟過去的怨恨、壞習慣、惡緣、負面思想等做個告別，邁向嶄新的人生旅途。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師