不是對著人吹才涼！循環扇正確用法曝光　冷房速度快2倍

▲循環扇搭配冷氣時，擺對位置冷房更快速！（圖／特力屋提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

氣溫節節飆高，空調與電扇早已成為全民抗暑的「雙神隊友」，其中主打節能與空氣流通的「循環扇」近年更成為人氣家電，然而不少人發現，雖然風力強勁，但站在前面卻不見得覺得涼，有時甚至會被過大的風量吹得不太舒服，其實，循環扇的設計初衷就不是讓人「直接吹」，而是透過獨特的導風板與機殼結構，產生類似消防水柱的「螺旋柱狀風流」，將室內空氣打進深處，達到全面對流、提升冷房效率，不只如此，搭配冷氣、除濕機時，循環扇擺放的位置、角度也大有學問。

1. 搭配冷氣使用加速冷房：放在冷氣下方

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想讓冷氣涼得又快又均勻，循環扇的擺放角度和位置是重點，許多人誤以為循環扇就是對著人吹，但其實它真正的任務，是幫助室內空氣「動起來」。若希望加速冷房效果，其實是要將循環扇擺在冷氣出風口下方，並調整為仰角，讓風向上打到牆面或天花板再反射回來，快速推動冷空氣在室內流動，避免冷氣只停留在原地不擴散，此外，循環扇也能有效避免冷空氣「沉積」在地板，幫助整個空間溫度均勻，不管坐在沙發、地板還是角落，才能感受到涼意；在冬天時，循環扇同樣能與暖氣搭配使用，擺放的位置就不是在機器下方，建議將循環扇擺放在與暖氣相對的位置，並調整為約45度角朝向房間中央吹送，有助於驅動暖空氣下沉，避免暖氣集中在天花板。

2. 搭配除濕機：擺在房間中央

遇到雨季、午後雷陣雨，室內突然濕氣升高，特力屋建議，民眾在使用除濕機時同步搭配循環扇，能提升機器效能，也能改善室內空氣品質。循環扇擺放在房間中央並調整為仰角，可讓風由下往上帶動空氣流動，加速對流、減少悶熱感，若希望進一步提升通風效率，也可採用「對角線擺放」法，將循環扇放置在房間一角，吹向對側牆角，讓風順著空間對角線流動，提升整體流通性。

▲民眾在使用除濕機時同步搭配循環扇，能提升機器效能。

3. 自然降溫法

此外，特力屋也建議，在天氣晴朗、非颱風或降雨日的傍晚至清晨時段，一回到家很悶熱，開冷氣前先可打開對外窗戶，並將循環扇朝窗外送風，幫助排出白天累積的熱氣、引入戶外的涼風，以天然節能的方式讓室內降溫，也是節能省電的方法。

4. 定期保養

想要延長循環扇壽命、發揮最大效能，正確使用與定期保養絕對不可忽視，特力屋提醒，循環扇在長時間運作下容易產生熱能，若未妥善清潔、毛屑卡住軸承導致空轉，不僅影響效能，還可能增加電流耗損，縮短產品壽命，因此建議選購「可拆卸清洗」設計的款式，並養成每1至2個月定期清潔的習慣，日常使用建議每次連續運轉不超過4小時，適時讓機器休息，也能有效避免過熱。