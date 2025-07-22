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本週7/21-7/27星座專屬幸運色與小物出爐！快看看你的是什麼

▲▼十二星座,星座,幸運色,小物,運勢,物品。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲用一點點幸運的小物與色彩，替自己點亮這週的星座能量，讓生活更順心。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週來臨，每個星座都將在生活中遇見屬於自己的亮點與考驗。不論是職場的挑戰、戀愛的悸動，還是小小的生活儀式感，都值得用心感受。一起來看看日本網站《TRILL》的星座文章準備了什麼提醒，還有幫助開運的幸運小物與色彩，讓你活得更有底氣、更有魅力吧！

牡羊座

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本週你可能會遇上需要展現領導力的場合。勇敢地帶領團隊，將讓你的信任感更加穩固。

幸運小物：腕錶

幸運色：紅色

金牛座

滿足五感的體驗，能成為你自我表達的養分。噴上最喜歡的香水，提升心情吧。

幸運小物：香水

幸運色：洋紅

雙子座

你的聰明與幽默會成為魅力來源。特別適合在需要說話的場合大展身手，像是演講或簡報。

幸運小物：手帕

幸運色：檸檬黃

巨蟹座

把自己的空間佈置得更舒適，是讓你自在做自己的祕訣。可以用心挑選幾樣喜歡的居家擺設。

幸運小物：愛用的抱枕

幸運色：祖母綠

獅子座

本週就是屬於你的舞台！想做的事就勇敢去做吧，周圍的人也會自然而然地給你支持。

幸運小物：草帽

幸運色：橘色

處女座

細膩的體貼與認真的態度，會讓大家刮目相看，成為你的專屬魅力。

幸運小物：招財貓造型小物

幸運色：純白

天秤座

透過穿搭來展現自我正是時候！試著挑戰平常不會選的顏色或設計。

幸運小物：誇張款項鍊

幸運色：亮粉

天蠍座

神秘感在本週特別迷人。即使不多說話，安靜的存在也會吸引大家目光。

幸運小物：絲質圍巾

幸運色：深紫

射手座

你的正能量會感染身邊的人。記得多微笑，讓自己與他人都感到愉快。

幸運小物：太陽造型小物

幸運色：向日葵黃

魔羯座

在自己的專業領域裡大方展現自信，能為你帶來好運。累積的實力正是你發光的時候。

幸運小物：熱門小說

幸運色：黑色

水瓶座

你獨特的想法會被看見，別害怕與眾不同，這正是你的優勢。

幸運小物：不對稱設計單品

幸運色：銀色

雙魚座

不求回報的奉獻精神很重要。你的溫柔善良，可能正好成為某個人心靈的依靠，拯救他於低谷。

幸運小物：手作雜貨

幸運色：海綠色

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