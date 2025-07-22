參加科展的有多猛？他見「自製蝦殼電池」傻了：國小生就很強

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

第65屆全國中小學科展日前順利閉幕，有網友看到高中生的作品是展示1.5奈米GAA（Gate-All-Around）技術，忍不住發文驚嘆。就有人回文直呼，「其實，國小生就很強了」，有的自製「蝦殼電池」，還有拿老鼠做實驗的學校，更有研究甲狀腺癌、癌細胞的學生，讓人嘆為觀止。

該網友在PTT的Gossiping板回文，說自己週六去參觀科展，「對於這學校出的科展作品，都挺令人驚艷」，有國小組自製蝦殼電池，還有拿老鼠做實驗的學校。甚至印象中，還有不只甲狀腺癌研究，更有另一種癌細胞研究的學生，不禁直呼，「現在的學生真的很厲害，人脈很廣，碩士生辛苦了。」

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貼文一出，網友也紛紛感嘆，「現在爸媽真的歐印所有資源了…」、「這有背景有錢才能做吧」、「每年的花燈展覽也可以去看看，小學生的作品真的令人嘆為觀止」、「現在小學生程度那麼高？」「不要看不起小學生，真的很多都很厲害。」

但也有人認為，「財力競賽啊！之前就認識專幫有錢人家小孩『帶』科展的公司的員工，看這些資料多麼商業排版」、「這個你沒有砸一定資源下去，我不相信做得起來，這就是軍備競賽火力展示，沒有資源的就乖乖去玩沙」、「家勢背景的火力展示，階級複製從小開始。」