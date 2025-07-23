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威廉、哈利20歲表妹陳屍家中！　死因曝光「頭部重創」

▲▼威廉與哈利。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 威廉與哈利的表妹被發現陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威廉王子與哈利王子的20歲表妹羅西．羅什（Rosie Roche）驚傳身亡，驗屍官證實其死因為「創傷性頭部外傷」。她生前就讀杜倫大學英語文學系，14日被母親妹妹發現陳屍家中，遺體旁發現槍械。

美媒Page Six報導，威爾特郡及史文頓驗屍官22日向該報證實，羅西死於創傷性頭部外傷，此外未透露更多細節，僅稱警方已認定此案「無可疑之處，也無第三方介入」。

▲▼ 英國威廉王子與哈利王子的20歲表妹羅西．羅什（Rosie Roche）驚傳身亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 羅西死於創傷性頭部外傷。（圖／翻攝自Facebook）

羅西是黛安娜王妃叔叔埃德蒙．羅什（Edmund Roche）的孫女，父親為休．伯克．羅什（Edmund “Hugh” Burke Roche），母親為琵帕．朗（Pippa Long）。她在家中排行老二，手足有哥哥阿奇（Archie）和妹妹阿加莎（Agatha）。

《約克郡郵報》19日刊登的訃文形容她為「親愛的女兒」與「了不起的姊姊」，私人家庭喪禮與追思會將擇期舉行。

據了解，悲劇發生前羅西正打包行李，準備與友人出遊，未料驟然離世。杜倫大學校長鮑爾斯（Wendy Powers）聲明表示，全校師生對羅西離世感到「極度悲傷」，稱羅西完美融入大學生活，擁有許多朋友，因創造力、活力、對書籍詩歌與旅行的熱愛等眾多才華而備受喜愛。

這已是英國王室近年第二起類似悲劇，今年2月，國王查爾斯三世的堂妹堂妹蓋布瑞拉．溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）夫婿金斯頓（Thomas Kingston）被發現在父母家中身亡，現場同樣發現槍械。

►威廉、哈利20歲表妹驚傳「陳屍家中」！　遺體旁發現槍枝

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