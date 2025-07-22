威廉、哈利20歲表妹驚傳「陳屍家中」！　遺體旁發現槍枝

▲ 威廉與哈利的表妹被發現陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威廉王子與哈利王子的20歲遠房表妹羅西．羅什（Rosie Roche）驚傳身亡，14日被家人發現陳屍於英格蘭威爾特郡諾頓（Norton）的家中，現場尋獲一把槍械。羅西是黛安娜王妃叔叔的孫女，原本正準備與朋友出國度假，未料如今驟然離世。

威爾特郡及史文頓已召開驗屍庭，將於10月25日續審。驗屍官戴維斯（Grant Davies）表示，警方認定羅西死因「並無可疑之處，也無第三方介入」。她被母親和姊妹發現陳屍家中，生前就讀杜倫大學英語文學系。

一名發言人表示，威廉與哈利這位表親「將被深深懷念」。《約克郡郵報》刊登的訃文寫道，「羅西．珍．伯克．羅什於2025年7月14日星期一去世，她是休（Hugh）與琵帕（Pippa）的愛女，也是阿奇（Archie）和阿加莎（Agatha）了不起的姊姊。」私人家庭喪禮已經舉行，追思會則將擇日舉辦。

羅西的祖父為第5代費莫伊男爵（Baron Fermoy），也就是黛妃的叔叔，而他在1984年死於輕生。今年2月，英王查爾斯三世的堂妹蓋布瑞拉．溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）夫婿金斯頓（Thomas Kingston）則在父母家中身亡，死因為頭部受傷，現場同樣發現槍械，驗屍官認定他是在「服用新處方藥物產生不良反應時」結束生命。

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