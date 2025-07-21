險撞B-52轟炸機！美客機降落驚魂　機長「急轉彎救全機」網狂讚

▲ 天西航空3788航班差點撞上美軍轟炸機。（圖／翻攝自imgur、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北達科他州上演空中驚魂，專營國內線的天西航空（SkyWest Airlines）3788航班19日夜間從明尼阿波利斯飛往邁諾特國際機場（MOT）途中，竟差點和一架美軍B-52轟炸機相撞，所幸機長緊急閃避才避免意外。

綜合《紐約郵報》等外媒，這架巴西航空工業公司（Embraer）E175型客機在90分鐘航程中，差點和來自邁諾特（Minot）空軍基地的B-52同溫層堡壘轟炸機發生碰撞，坐在機艙右側的乘客甚至能從窗戶看見軍機，機長接獲塔台指示後立即採取「激烈閃避動作」。

乘客格林（Monica Green）受訪描述，「飛機突然來了個急轉彎，這時機長廣播說，『抱歉各位，等我們安全降落後我會解釋一切』。」格林形容，機長當時的語氣暗示暫時無法安全降落，機上氣氛瞬間凝重，乘客只能面面相覷。

事後機長廣播向乘客說明，當時因與前方一架飛機距離過近，塔台指示他改變航向。但他強調，事前並未接獲任何軍用機相關警告，這在擁有雷達設備的邁諾特基地「極不尋常」，而他當下判斷最安全的方法是將飛機轉向轟炸機前方。

格林提到，「雖然機長試圖保持輕鬆，但能聽出他很緊張，聲音幾乎在顫抖。不過他很詳細地說明狀況，讓我們感覺他們沒有敷衍了事。」

女網友安德莉亞（Andrea）分享親人錄下的機長廣播影片，在TikTok累積逾430萬觀看。網友紛紛留言表示，「不懂他為什麼要道歉，他救了所有人」、「他們差點撞上一架B-52？！」、「他的詳盡說明值得稱讚，明顯看出他的智慧、決策能力和技術」。

天西航空20日聲明證實，該班機在塔台許可下進場準備降落，但在另一架飛機出現在航道上時執行重飛（go-around）程序，目前正調查此事件。而邁諾特空軍基地駐有第5轟炸聯隊及第91飛彈聯隊，配備26架B-52轟炸機等大量軍用設備。