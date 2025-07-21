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「中國市場獨一無二」　黃仁勳讚賞華為是非凡的對手

▲▼ 黃仁勳接受央視專訪 。（圖／翻攝 央視）

▲ 黃仁勳接受《央視》專訪用「宏觀」和良性競爭的眼光看中國競爭市場 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

面對中國人工智慧與晶片產業的迅速崛起，NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳在接受大陸官媒央視《面對面》專訪時直言，中國不僅是全球市場之一，更是一個「獨一無二」的市場，具有難以取代的創新能量與產業規模。他坦率表示，若輝達缺席，華為等本土企業勢必會填補空白，並盛讚華為是一家「非凡的公司」，不僅是有力的競爭對手，更值得敬佩與學習。

2025年7月16日，由中國貿促會主辦的第三屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京中國國際展覽中心順義館開幕，75個國家和地區的651家企業和機構齊聚一堂。首次參會的輝達公司創始人兼首席執行官黃仁勳，在開幕式上發表演講，會後也接受大陸媒體專訪，包括《央視》節目「面對面」專訪。

黃仁勳首先談及對中國市場看法表示，「中國不是眾多市場中的一個，而是一個獨一無二的市場。它所展現出的活力、創新能力、發展速度，以及產業鏈的完整性，都是全球罕見的。」

「回顧30年前，我們就已經進入中國市場。當時中國的科技企業還只有聯想和長城這兩家。如今，我在這裡有很多老朋友，都是一起從PC行業一路成長過來的。」黃仁勳特別提到幾位非常敬重的合作夥伴，包括阿里巴巴、美團、騰訊、百度、小米、比亞迪。

這次來北京，他也特地拜訪了小米創辦人雷軍。「從小米創立初期開始，我們就展開了合作。我與雷軍的合作已經持續多年。我們一起開發過手機，現在又共同投入人工智能、自動駕駛軟體等領域，還有許多新項目正在進行中。」

黃仁勳說，中國市場不僅活力充沛，更聚集了全球最多、最優秀的計算機科學家之一，僅有美國可與之匹敵。再加上龐大的終端消費者群體，使得這個市場的影響力不可忽視。

他進一步強調，對所有供應商而言，市場永遠是最關鍵的資源，而中國的獨特性意味著誰都不應輕視或錯過它。

黃仁勳也指出，「任何企業若選擇不參與中國市場，其代價與長期後果雖難以預測，但我認為結果多半不會是積極的。」

黃仁勳表示，如果輝達公司不在這裡，依舊會有其他中國創新者、晶片公司為這個市場服務，很多雲服務提供商也會自研芯片，中國也有很多創新型企業，比如華為公司。

▲▼ 黃仁勳接受央視專訪 。（圖／翻攝 央視）

▲ 黃仁勳接受《央視》專訪談及對中國AI市場、華為的看法 。（圖／翻攝 央視）

「華為不僅極具創新力，更是一家規模和實力非凡的公司。華為比我們大得多，從公司規模、人員規模和技術能力來看，他們既廣又深。如果有人仔細看過華為手機，就會明白其中蘊含的技術奇跡。」黃仁勳說，「如果你看現在的華為，他們在自動駕駛領域非常出色，AI技術也相當卓越，這是一家擁有強大晶片設計能力、系統設計和系統軟件的公司。」

黃仁勳強調，「中國的AI市場，無論有沒有輝達都會進步，如果輝達不在這裡，華為也一定能找到自己的解決方案。華為取得的成就完全值得尊重與讚賞，這是一家非凡的科技公司，只要他們決定專注並投入的領域，就一定能做好。從企業哲學、企業文化、挺過的難關、取得的成就和構建的事業來看，除了「非凡」這個詞，找不到其他評價，他們的成就值得欽佩。」

當提及輝達是將華為當作競爭對手還是合作夥伴？，黃仁勳回應。「這家公司依然極具競爭力，他們是我們的競爭對手，但仍然可以欽佩和尊重競爭對手，並與他們保持良好的關係，對手不是敵人。」

他說，世界很大，我希望未來我們能繼續競爭很多年，但我對他們的感情是欽佩、尊重，並且充滿競爭意識。

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