降落前突起火！又是「行動電源」釀禍　維珍澳航恐改鋰電池規定

圖文／鏡週刊

行動電源屢在班機上傳出火災意外，故不少航空公司要求不得在飛行途中使用以及不得放置於頭上置物櫃與託運。如今維珍澳洲航空一架澳洲國內航班，近日又因行動電源發生火災，所幸在機組人員迅速滅火下，讓班機與乘客均安全抵達目的地。

據《衛報》報導，維珍澳洲航空VA1528航班21日從雪梨飛往澳洲唯一海島州、塔斯馬尼亞州首府荷巴特（Hobart），準備降落時有乘客放在隨身行李內的行動電源起火，所幸班機最終平安降落在目的地，機上也沒有任何乘客或機組人員因此受傷。

維珍澳洲航空發言人證實，航班準備降落之際，座位上方的置物櫃突然起火，所幸機組人員在飛機著陸前已成功將火勢撲滅，地面消防人員隨即將包包從置物櫃中取出。發言人強調，安全是公司最優先考慮重點，感謝機組人員迅速且專業的應對。

荷巴特機場營運長科克（Matt Cocker）表示，所有乘客皆安全下機，不過有1人因疑似吸入濃煙接受救護人員的檢查。維珍航空正與澳洲交通安全局（ATSB）與民航安全局（CASA）一同調查此事件，該事件恐影響維珍航空未來的鋰電池產品搭機規定。

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