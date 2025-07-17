不滿被沒收！　陸男在機場「怒摔違規行動電源」竟當場起火

▲陸男在機場怒摔違規行充。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸民航局上月宣布，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。湖北武漢一名男子16日在機場安檢時，因攜帶沒有3C標的行動電源遭攔下。他瞬間情緒失控，當場將違規的行充摔在地上，導致行充當場起火。

據《大河報》報導，監視器畫面顯示，該名男子被安檢人員攔下，溝通無果後，他情緒失控，突然將放在桌上的行動電源抓起，用力摔在地上，行動電源馬上起火，一旁的民眾、海關人員被這瞬間的意外嚇到。

▲行充起火。（圖／翻攝自微博）

工作人員立即將行動電源夾起，放入安全範圍內，隨後將民眾勸退至安全距離，一旁的人員立即拿水過來滅火，火勢馬上被控制，未造成人員受傷。根據相關規定，該男子因擾亂秩序，被擬處以行政拘留5日處罰。

▲海關人員滅火。（圖／翻攝自微博）

大陸今年已發生多起行動電源在飛機上起火、冒煙的事件，其中包含近期宣布召回的大廠羅馬仕，大陸市場監管總局也撤銷、暫停了多款行動電源廠商的3C認證。

▲男子被控制。（圖／翻攝自微博）

大陸民航局強調，各機場安檢部門要加強對旅客隨身攜帶行動電源查驗，嚴防旅客攜帶不合格行動電源乘機。各航司、機場要在安檢現場增派工作人員，做好旅客的服務指引及解釋工作。要合理設置旅客對行動電源的自棄、暫存區域，明確暫存手續和流程，為旅客自棄、暫存提供便利，提升旅客對政策的理解度和配合度。