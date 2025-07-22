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他喊話簡奇陞「不因抽血不喜歡跆拳道」　石明謹：教練在發抖

▲▼台師大，抽血。（圖／彤彤授權引用）

▲台師大爆出「抽血換學分」的消息。（資料照／彤彤授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導 

台師大爆出「抽血換學分」的醜聞，就有網友針對此事發表看法，並向揭露事件的受害學生簡奇陞表示，他不是沒抽過血，他不會因為抽血而不喜歡跆拳道。資深球評石明謹就將這段話轉貼至臉書上，讓大票網友直呼「本來只有足球隊，現在還有跆拳道代表隊」、「說出其他問題了」。

石明謹在臉書轉貼該名網友的串文，該網友告訴簡奇陞，他不是沒有抽過血，如果真不想抽，可以退隊、不練。該網友也強調自己不是因為抽血，而不喜歡跆拳道，他是因個人因素才沒有繼續在這條路上前進。該網友還說，周台英對學生的用心，是有目共睹的，如果他是足球隊，對這個實驗也會堅持到底。

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對此，石明謹就喊話那位同學，知不知道他的教練正在發抖？其他網友看到後，也紛紛回應，「他是不是不小心說了什麼可怕的事情」、「原來跆拳道隊也強迫抽血」、「這就是所謂的抱薪救火嗎」、「不只足球隊，跆拳道隊也有豬隊友。還是說這是高級黑」、「我知道你在講什麼！就是『跆拳道隊也有抽血』，應該答對了吧」、「哇太好了，這邊有一個現成的人證」。

不過查看該網友的Threads，他稍早則寫道，他只是亂講而已，結果大家還相信，趕快調查他說的話是真是假。

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