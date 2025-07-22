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今「大暑」3種人易有破事　4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲進入大暑，天氣越來越炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「大暑」，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，「生肖屬狗及牡羊座、水瓶座」易有破事；此外，生肖屬「鼠、猴、羊、龍」及姓氏「孫、馬、余、趙、王、董、林」，會一路從大暑旺到鬼門開（8月23日）。

小孟老師在臉書說，國曆7月22日，太陽剛好經過黃經120度，大暑是氣候最酷熱的時刻，也是溫度達到最高峰的時候；而古人稱「大暑熱不透，大水風颱到」，則是大暑若不夠熱，就會有颱風大雨；古人也說大暑熱不透，收成就不夠，顯示大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑越熱越好。

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►大暑禁忌

1、大暑不宜曝曬

大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物

大暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油，容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷，室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈。

4、忌食冰冷食物

大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物，容易頭暈頭脹，建議喝溫水。

5、三種人易有破事

屬狗的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

牡羊座受到土星逆行，不宜去海邊或河邊，以免沖到水煞。

水瓶座受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意3C產品耗損。

6、不宜開市

大暑農民曆為不宜開市，切忌不宜祭祀、搬家、動土等，以免破事較多。

►大暑開運法

建議大家可吃根莖食物，尤其番薯最好，其音同「暑」，可挑選大根番薯來吃，代表大暑（大薯）。

►大暑4生肖旺到鬼門開

職場貴人增強，魅力驚人。

財運亨通，投資上升。

身體健康，消除病痛。

感情甜蜜，單身聚會。

►大暑7姓氏偏財運旺到鬼門開

孫、馬、余、趙、王、董、林

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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