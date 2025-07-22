　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

師大抽血案內幕！　一句話輕縱周台英

女足教練周台英涉犯強制、侵占等罪，北檢主動分案調查。（鏡報李智為）

▲女足教練周台英涉犯強制、侵占等罪，北檢主動分案調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台師大女子足球隊驚爆指導教授以「抽血換學分」，引發社會譁然，女足教練周台英威脅隊員配合研究計畫抽血，且未發放受試者經費，涉強制、侵占等罪。本刊掌握，早在今年4月台師大霸凌調查小組即建議解聘周，校內系評會卻認定周「有悔意、立意良善」，輕放改為不予晉薪等處置，後續院評會、校評會全然「尊重」系評會決定，三級教評會僵化失能。本刊完整還原校方3大環節「漏接」受害學生過程，終讓輿論炸鍋，台師大類似「假運科檢測、真抽血試驗」的手法，在學界已形同集團，研究計畫主持人陳忠慶就是首腦。

「這件事是學校失職，將全面檢討學倫審查及督導機制，並推動提升學術倫理教育。」台師大女足抽血案15日經民進黨立委召開記者會全面揭露後，連日延燒成為社會關注焦點，事隔4天，台師大校長吳正己19日才首度率涉案教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶等人公開露面，向受害學生及社會大眾致歉，並承諾負起責任。 本刊調查，台師大的行政調查分為兩大支線，一是霸凌調查，二是研究倫理調查。去年11月底全案曝光之後，台師大旋即進行校安通報，組成調查小組進行霸凌調查，今年4月10日霸凌調查小組的調查報告出爐，認定周台英使學生處於壓迫、不友善環境，對學生身心造成侵害，建議校方予以解聘，並議決兩年不得聘任為教師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

血案吹哨者、台師大女足隊員簡奇陞19日宣布退出足球圈。（鏡報林煒凱）

▲抽血案吹哨者、台師大女足隊員簡奇陞19日宣布退出足球圈。

未料，報告送校內三級教評會後，竟上演大逆轉，僅對周台英處以次年起不予晉薪、不得超授鐘點、不得在校內、外兼職兼課、不得申請留職留薪出國研究或進修，以及1年內不得擔任校內各級教評會委員或行政、學術主管等5項處置，卻可繼續教學，被質疑輕縱。 本刊調查，師大教評會之所以「改判」，未依霸凌調查小組建議的處分執行，關鍵在於教評會三審三級的第一級機制—系評會的委員，大多是周台英擔任副教授的運動競技學系同事，聽周說明後認定她立意良善，「有悔意、初心是為學生好」，因此推翻解聘建議。 一位不願具名的台師大教師直言，霸凌調查小組一定是認為周台英霸凌情節嚴重，才會建議解聘，但系評會委員多是系上老師，與周熟識，「當然下不了重手」，衍生出「師師相護」的狀況，後續院評會、校評會直接聽從系評會的決議，也是教育界長年的陋習，所以台師大學生會才會喊話，納入學生代表參與教評會，提供多元視角有助完善教評會的決議。 事實上，霸凌調查小組認定周台英的霸凌情節十分具體，本刊掌握調查報告提及「自學生入學以來，寒暑假都在做實驗，每天都會抽血檢測，形成不友善、壓迫的氛圍而具有持續性，依據學生們陳述與蒐集之相關照片、紀錄，顯示出學生對於球隊訓練需要抽血檢測之困惑、抗拒。」證明周不僅強迫學生進行抽血檢驗，事先未讓她們填寫知情同意書，甚至要求統一收回受試者費用，學生根本不知道這筆錢是給她們的，在沒經過她們充分認知並同意的情況下，就直接用於餐費、隊費、購買採血筆，也不知道抽血與訓練的關係。 不僅如此，周台英還對學生做出排擠、貶抑等行為。就有台師大教師認為，周根本混淆教練與教師的角色，「她在球場指導球員權威慣了，所以做學術研究時角色錯亂，逕自要求學生配合。」 研究倫理調查部分，台師大研究倫理審查委員會主委陳學志19日在記者會證實，2019年至2021年間確實有非護理人員進行抽血，且周台英在2020年到2021年有另一件針對女足運動員的抽血研究，沒有送IRB（Institutional Review Board，人體研究倫理審查委員會）審核，嚴重違反倫理規範，因此給予停權處分。

女足隊員簡奇陞被抽血處出現瘀青，看起來怵目驚心。（翻攝簡奇陞Threads）

▲女足隊員簡奇陞被抽血處出現瘀青，看起來怵目驚心。

陳學志也說，去年11月就針對這次抽血案的關鍵—陳忠慶主導的國科會「精準運科計畫」啟動調查，當時陳忠慶有提出抽血醫護的資料，加上詢問學生沒得到連續14天、每天抽血2次的說法，「在沒有任何非法證據下，不能隨便指控計畫主持人。」直到4月霸凌調查結果出爐，研究倫理調查在6、7月再次展開調查，才發現抽血不只在2023、2024年的精準計畫進行，已嚴重違背研究倫理，因此決議要求主持人立即終止，不得使用研究資料。 對此，知情人士透露，早在2022年，研究倫理審查委員會就接獲檢舉，當時以為檢舉案指的就是該年度的研究計畫，雖查到知情同意書有簽名，但查核小組也沒進一步確認，是不是受試學生全數都有簽同意書，「因為同意書有公版，實際上經常出現只有一位受試學生簽名，作為『抽查樣本』的狀況。」最後是台師大運動與休閒學院院長要求往前回溯，才發現2019年有非醫護人員抽血的情況。另外，在採血、抽血的定義上，學生與計畫主持人亦有出入，也待釐清。

校長吳正己承諾扛責，但輿論風向仍不埋單。（鏡報李智為）

▲校長吳正己承諾扛責，但輿論風向仍不埋單。


更多鏡週刊報導
新聞內幕／教評會以有悔意輕縱周台英　血論文風暴　台師大漏接女足隊
師大抽血案內幕1／抽血案悶燒8個月突炸鍋　師大3環節無視受害女足隊
師大抽血案內幕2／「假運科真抽血」非個案　陳忠慶指導多項研究都藏玄機

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
盧秀燕「深夜站高鐵」2物飄媽媽味　她親訴原委
豬隊友？　民眾黨攻擊4證人成「柯文哲續押」關鍵
今全台有雨　可能有颱風變天時間曝
快訊／新莊計程車轉彎遭「灑水車攔腰猛撞」　1男無呼吸心跳、3
快訊／白宮：川普8／1前將寄更多關稅信　爆有協議「壓線完成」
標普、那指創歷史新高！Meta領漲逾1.2％　台積電ADR跌
快訊／布農女戰士金怡君世大運奪銀　跆拳道本屆第6面獎牌入袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸媽帶小孩出門憂被公審　醫：請給台灣友善育兒環境好嗎

「護理師爬上董事長的床」就能當副院長　高醫董小三黑料起底

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

今「大暑」3種人易有破事　4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

師大抽血案內幕！　一句話輕縱周台英

網紅教練賣健康餐被轟「割韭菜」　親自駁斥：不要給我扣帽子

菜價飆漲！　專家揭「颱風後的最後一道綠色防線」：冰箱屯一格

可能有颱風！　模擬路徑曝

今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

爸媽帶小孩出門憂被公審　醫：請給台灣友善育兒環境好嗎

「護理師爬上董事長的床」就能當副院長　高醫董小三黑料起底

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

今「大暑」3種人易有破事　4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

師大抽血案內幕！　一句話輕縱周台英

網紅教練賣健康餐被轟「割韭菜」　親自駁斥：不要給我扣帽子

菜價飆漲！　專家揭「颱風後的最後一道綠色防線」：冰箱屯一格

可能有颱風！　模擬路徑曝

今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

爸媽帶小孩出門憂被公審　醫：請給台灣友善育兒環境好嗎

「護理師爬上董事長的床」就能當副院長　高醫董小三黑料起底

Ubisoft執行長稱《暗影者》讚聲滿滿　曝光「製作費超過34億」

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

篠崎泫買下5000萬內湖豪宅！　幫男友Toyz代管資產…新家拍開箱片

台灣被爆關稅32％　郭正亮大膽預言：最後通牒

澤倫斯基：俄烏新一輪和談預定7／23舉行

美財長稱「不急著簽貿易協議」　對中新一輪會談聚焦俄油制裁

特斯拉實現「霹靂遊俠夥計」　台廠供應鏈明牌一次看

盧秀燕「深夜站高鐵」2物飄媽媽味　她親訴原委

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

生活熱門新聞

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了

碧潭堰毛蟹洄游大爆發　洄游震撼畫面曝

今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

12星座「公主病」Top5　第一名每天都要戀愛感

726大罷免！他一算「回家要花4小時」猶豫了

「大暑」6生肖一鳴驚人

去瑞士都窮遊？超多台人「帶泡麵」大票吵翻

機場免稅店比較貴？ 達人公開合力他命各處售價

追男友3年！下戰帖「把妳弄到下不了床」　結局崩潰

少吃飯餓死癌細胞？醫：反會加速轉移

熱帶低壓最快後天生成　周四起接近台灣「北部水氣增」

可能有颱風！　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

趙少康爆料台關稅「就是32％」！胡采蘋罵：沒知識

趙少康爆料台關稅「就是32％」！胡采蘋罵：沒知識

美國總統川普近日頻頻公布多國關稅稅率，日本、南韓皆遭課徵25%關稅，唯獨台灣至今未見正式數據。前中廣董事長趙少康今（21日）陪同國民黨立委徐巧芯掃街時表示，他掌握的消息指出「台灣將被課徵32%關稅」，並質疑民進黨政府刻意延遲公布，試圖撐過7月26日罷免投票日。面對媒體追問消息來源，徐巧芯則補充，網路上有一個網站會定期更新各國關稅與匯率數據，雖然資訊的正確性還有待查證，但相關評論已引發討論。對此，財經網紅胡采蘋直言兩人真的是沒有財經知識也不看報，批評其說法與實際情況完全脫節。

罕見雙春閏六月！命理師曝「招財補庫」秘訣

罕見雙春閏六月！命理師曝「招財補庫」秘訣

輝達財報與1關鍵數據藏美股密碼

輝達財報與1關鍵數據藏美股密碼

吳火獅外遇「全家早知情」　揭關鍵錄音

吳火獅外遇「全家早知情」　揭關鍵錄音

結緣關鍵！　她從「特助老婆」變吳火獅小三

結緣關鍵！　她從「特助老婆」變吳火獅小三

關鍵字：

鏡週刊師大抽血

讀者迴響

熱門新聞

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

Joeman激瘦32公斤「罕露腹肌」網全看傻

斷交普濟殿！西羅殿說明原因「非神明對神明」

網紅Ray遭揭3年來「放任狗四處攻擊」

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

柯文哲再延押2月　法官「4個字」曝交保時機

鄧紫棋親證實「台灣演唱會」消息

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面