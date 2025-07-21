有秩序才安心！最享受規律生活的星座排行榜前三名

▲有些人無法忍受生活失序，日復一日的規律反而讓他們安心。看看哪些星座天生擁抱儀式感，用固定的步調走出人生節奏。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

雖然規律的生活不適合每一個人，但有些人卻在嚴謹的日常節奏中如魚得水。對他們來說，這意味著每天清晨五點起床、從不錯過晨跑、穿著幾乎一樣的服裝，甚至只重播那些最熟悉的舒壓影集。有時這只是一種個人偏好，但也可能跟星座有關。當一個人特別講究規律和儀式感時，通常八九不離十，他的星盤裡一定有強烈的土象星座能量。土象的特質就是穩定、踏實、有條理，也因此特別容易愛上井然有序的生活。

嚴謹的日常，能讓你更有動力、更有效率，幫助你一步步邁向目標。因此，那些熱愛規律生活的星座，總是最擅長規劃旅行、記得預約看牙、甚至不會忘記定期修瀏海，這份特質也常常讓別人羨慕不已。此外，對情緒細膩的水象星座來說，規律同樣帶來安全感，當他們偏離熟悉的步調時，內心很容易感到焦慮和不安。以下，就是國外網站《Bustle》占星師列出最愛規律生活的三大星座，一起來看看你上榜了嗎？

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巨蟹座

巨蟹座天生喜歡按部就班的生活。當巨蟹偏離了自己的節奏時，混亂感很快就會湧上心頭。睡過頭一個小時，就覺得整天都毀了；晚餐換個菜色，也會覺得整晚不對勁。也正因如此，他們通常不會打破自己的習慣。

身為一個受月亮主宰的水象星座，巨蟹特別需要透過日常的規律來獲得安全感和踏實感。早晨的儀式、固定的午餐、睡前的放鬆小習慣，這些熟悉的流程讓他們覺得一切都在掌控之中。

對巨蟹來說，規律還是一種實現夢想、許願的小魔法。他們相信重複的習慣裡藏著力量，也因此樂於每天做一樣的事，從中獲得療癒和安定。

處女座

沒什麼能打亂處女座的日常安排。處女座之所以熱愛規律，並不是因為無趣或死板，而是他們知道，做好萬全準備的生活其實更輕鬆、更好玩。

這個由水星守護的星座，細心又重視細節，所以當計畫被打亂時，他們會很煩躁。處女座討厭浪費時間在那些本來可以避免的小問題上，為了避免這種狀況，他們會盡量照著習慣來執行每一天。

雖然他們的規律在旁人看來有點嚴苛，但對處女座來說卻很療癒。他們渴望可以預測、知道每一天會發生什麼事。像是做一杯慣喝的果昔、打開最愛的影集，這些簡單的舉動，都能讓他們的神經放鬆，就像深呼吸一樣舒暢。

魔羯座

對魔羯來說，日常就是他們的第二天性。雖然任何人只要努力都可以養成習慣，但對魔羯來說，規律幾乎是與生俱來的本能。受到掌管結構和秩序的土星守護，魔羯總是像時鐘一樣精準地運行生活：早起、固定時間上床，從不例外。

甚至連度假時，他們也照樣遵守規律。與其賴在沙灘上，他們更可能去飯店健身房伸展一番。即便晚餐多喝了幾杯瑪格麗特，也不會忘記刷牙、卸妝。唯一他們絕不會做的事，就是帶著妝睡著。

魔羯也是十二星座裡最有目標感的人之一。他們的規律裡沒有「休息日」這個選項，因為他們知道，這樣的步調正是讓自己邁向理想人生的最佳方式。



