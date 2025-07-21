本週7/21～7/27星座運勢出爐！牡羊迎來轉折、巨蟹努力有成、雙魚愛自己最重要

▲溫柔系占星師Genie解析7/21～7/27星座運勢，陪你找到專屬幸福與力量。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

又來到新的一週，本週7月21日至7月27日你的星座有哪些值得期待的亮點與提醒呢？一起來來看看日本網站《TRILL》人氣占星師Genie送上的最新一週12星座運勢，並且提供專屬於每個星座的暖心建議。

牡羊座：充滿刺激，享受人生的美好時光

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這週的你笑聲不斷，充滿刺激與樂趣，能自在地享受人生。也可能從身邊的人身上感受到幸福，體會到「幸福就在近處」。在工作或正式場合，或許會懷疑「這樣真的好嗎？」但很快就會見到成果，請繼續堅持下去。

金牛座：遇見夢寐以求的美好事物

這週你有機會遇見令你確信「這就是我一直在找的！」的美好事物。不過，可能會覺得周遭的人不太懂你的喜悅，感到有些孤單。只要你自己相信「這就是我的幸福」，周圍的人也會慢慢感受到。你也會得到關心你的人的支持。

雙子座：親眼見證種子茁壯的時刻

過去努力播下的種子，這週你會看見它順利發芽、成長，感到由衷滿意。不過也預感到接下來會更忙碌。此外，你可能會發現健康上需要注意的地方，還會面臨幾次需要做出選擇的時刻。如果拿不定主意，就選擇自己能持續、負擔得來的方向。

巨蟹座：真心覺得一切努力都值得

這週會發生讓你覺得「真是太好了，辛苦都值得了！」的事情。現在就是以「做真實的自己」來追求幸福的最佳時機。宇宙會幫助你實現這樣的生活。記得每天用「做自己喜歡的事不覺得累」的心情過日子，你會發現自己好像得到了魔法棒般的力量。

獅子座：笑容滿滿，度過幸福的一週

原本困擾你的負面情緒漸漸淡去，臉上充滿笑容，能簡單地感覺到幸福。你正在挑戰的課題，其實是值得「一輩子投入」的事情，但同時也會出現靈感，告訴你該如何避免讓它成為「一輩子的煩惱」。記得，硬幣的另一面也閃閃發亮。

處女座：下定決心，無法回頭的時刻

你會面臨「既然走到這裡，就不能回頭了」的局面。不論你搭的船是否順風前進，現在唯一能做的就是相信這艘船。試著多跟樂觀又有分寸的人在一起，你會意外發現身邊其實不缺這樣的人。

天秤座：感受被接納的幸福

這週你會深刻體會到，有人接納真實的你，是一件多麼幸福的事。哪怕只有一個人這樣，你也可以試著把你的心情說出來。不過這段時間，你可能比較難控制自己豐富的情緒。當你全神貫注做一件事時，請留意你散發的能量會強烈影響周遭的人。

天蠍座：找到歸屬感，同時感到孤單

這週有許多令人心動、開心的事情發生，你也可能找到讓你安心的歸屬或伴侶，同時那個地方也能讓你成長。不過你也會有深刻孤獨感的時候。身邊有懂得你那份平常不會表露的孤單的人，記得留心他們的存在。

射手座：觸及原本難以企及的事物

這週你有機會得到原本認為難以擁有的東西。在這過程中，你也會經歷許多意想不到的事，和他人分享歡笑與淚水。同時，這是個意識到自己是一個獨立個體，並和親近的人彼此扶持、共同成長的重要時刻。

魔羯座：勇敢與人分享人生

在人際關係上，你會有許多美好的體驗。和長期相處的人建立更舒適的關係，或是意外地遇見對你人生有重要影響的人。這段時間請別害怕與人深入交流，你會因為去愛人而獲得更多。

水瓶座：相信自己，讓幸福感染身邊的人

當你開始相信自己，也會帶給自己和愛你的人幸福。你的自信會成為周圍人眼中珍貴的力量。如果這段時間感到有些動搖，就告訴自己「一起幸福吧」、「感受生命的喜悅吧」。這會讓你得到更大的祝福與領悟。

雙魚座：不必為了被愛而改變自己

這週可能會短暫地對自己沒信心，想改變自己以獲得他人的愛與認同。但其實，做真正的自己，反而會吸引喜歡真實你的那群人。而在這些相遇中，你還有可能遇見一個值得珍惜一輩子的「真命天子/天女」。！