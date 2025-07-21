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12星座「公主病」Top5　第一名每天都要戀愛感

▲▼ 星座,月亮星座,運勢,占星,感情,戀愛,Keiko。（圖／Pexels）

▲有些星座的「公主病」特質特別明顯，對生活質感有所堅持。（圖／Pexels）

文／阿谷老師

有些星座的「公主病」特質特別明顯，但別誤會，這可不是批評！她們不是難搞，而是想在關係裡被珍惜、被呵護，有時候她們可愛又難以抗拒。我們這次就來看看哪些星座最容易被貼上「公主病」的標籤呢？但其實有時候所謂的公主病，更多是一種對生活質感的堅持、對愛情的渴望以及對被重視的需求。

第一名｜雙魚座
雙魚的公主病來自「戲劇化 + 情緒管理不穩」。今天你沒秒回訊息，她就內心小劇場三百回，她不是愛鬧，只是太需要被呵護，每天都想談戀愛的感覺！

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第二名｜天秤座
天秤的公主病是「選擇障礙＋美感強迫症」。點餐選超久、拍照要完美角度，生活中每個小細節都得像在拍雜誌，他不是做作，只是太在意「美的儀式感」。

第三名｜巨蟹座
巨蟹的公主病在於「玻璃心＋超黏人」。你一沒陪他、忘記回他話，他就覺得你變了，說好聽是需要安全感，說白一點就是很容易把自己放在第一順位。

第四名｜獅子座
獅子的公主病帶點「女王感」，不是嬌滴滴，是誰都不能忽略我。你一句話沒說對，她可能不發火，但那個冷眼和語氣，保證你會立刻跪下道歉。

第五名｜金牛座
金牛的公主病很隱性，但日常超級講究。「床單不能有皺摺、早餐要熱的、約會不能等」，她們的堅持很多，但都藏在細節裡，一不配合就變臉給你看。

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