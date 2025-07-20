女房仲偷吃新婚上司「害我濕濕的」！變態對話全被挖出　正宮崩潰

▲女房仲偷吃新婚上司，傳訊撒嬌「害我濕濕的」。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子小鳳（化名）與丈夫阿群（化名）婚後感情和睦，怎料阿群婚後一年常常出現心不在焉、無心照顧家庭的情況，小鳳一查才知道，阿群竟與女下屬小潔（化名）發生婚外情，還相互發送鹹濕訊息，氣得她告上法院。新北地院審理後，判小潔須賠償30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小鳳與阿群2022年5月2日結婚，2人的感情十分和睦，怎料結婚才一年左右，阿群就開始出現心不在焉、無心照顧家庭的情況。

小鳳感覺相當詭異，著手開始調查，怎料竟發現阿群竟與女下屬小潔產生情愫，小潔更是常常對丈夫撒嬌，發送「都你啦害我濕濕的」、「真的啦我覺得這賽斯很強哈哈哈…變態」、「治癒我的慾望阿，雖然都只治一半」、「你每一次吃到我的時候，強度都蠻強的」等話語，氣得她告上法院。

▲女房仲偷吃新婚上司，傳訊撒嬌「害我濕濕的」。（示意圖／免費圖庫Pexels）



對此，小潔則辯稱，自己跟阿群是上司、下屬的關係，因為阿群非常照顧她，所以才產生情愫。雖然她不否認有交往，但社群軟體內的訊息，全都是開玩笑的言論，並無不正當的男女行為，2人也沒有發生過關係。

小潔還說，東窗事發以後，2人都被公司降職、調職，此後再也沒有聯絡。且小鳳跟阿群離婚時，阿群已賠償了100萬元，如今又再向她求償，金額顯屬過高，應予駁回。

新北地院衡量雙方的經濟情況，考量小潔從事不動產仲介業務，2023年領取的獎金為數百萬元，以及名下有數筆不動產、車輛及投資財產等情況，最終判小潔須賠30萬元，全案仍可上訴。