噴5千多買拖鞋「下雨天不能穿」　他秒變盤子！過來人：穿久很臭

▲下雨天，若鞋子不防滑，超容易滑倒。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，拖鞋是消耗品，買便宜款式壞了也不心疼。而一名網友苦笑分享，他一時衝動買了知名品牌的半包造型拖鞋，加上是麂皮材質，下雨天也不防滑，忽然讓他直呼很盤。文章引發熱議，不少過來人坦言，「超盤...以前價格買過四雙」、「穿久很臭」、「光腳穿臭爛，現在丟倉庫了」。

一名網友在PTT表示，上周心血來潮去逛高雄一家鞋店，一口氣花了5000多元買了一雙半包拖鞋，未料受薇帕颱風影響，南部下起豪大雨，加上鞋子是麂皮材質，根本沒防水導致無法穿出門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO眼神死直呼，「現在冷靜下來了，突然覺得自己...很盤？」

底下網友也紛紛搖頭回應，「小時候買過一雙，皮革很難保養，鞋底一下就壞了」、「超盤...以前價格買過四雙」、「穿久很臭」、「現在還流行？」「我都買藍白拖來穿，下雨天也不怕」、「沒問就不盤，問了就是」、「不適合濕度高的地方」。

也有網友回文表示，以前還是大學生的時候，超愛買這牌子的拖鞋，「記得當時一雙2680元，買了3雙輪著穿」，印象最深刻的是，當兵新訓兩個月回家，「重新穿上它的時候，有一種腳也終於回家了的感覺」。

不過，該網友也曝致命缺點，「雨天鞋底滑、腳板跟鞋子接觸面也超滑，下雨後沒有放在衣帽間除濕超級臭」，後來他索性不穿了，如今已被國民平價拖鞋給取代了。

也有過來人分享，「光腳穿臭爛，現在丟倉庫了」、「遇到下雨，腳底就會滑的鞋就是殺人鞋」、「全家人都愛穿，但下雨天真的很麻煩」。