林國成「X你娘」飆賴清德　徐巧芯緩頰：他太激動、道歉可平息

▲趙少康今日陪徐巧芯車隊掃街。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免投票日倒數，民眾黨昨日前往民進黨中央黨部前集會，民眾黨立委林國成上台宣講時卻不停爆粗口，隔空對總統賴清德飆罵髒話，即便後來已在臉書發表道歉聲明，強調自己只是一時情緒失控失言，但仍引發熱議。國民黨立委徐巧芯今（21日）受訪時，替林國成緩頰，稱林道歉得很快，應該可以讓事情平息，告一個段落了。

徐巧芯今日邀請戰鬥藍發起人趙少康陪同掃街，從台北市議會後門出發前受訪，被問到林國成爆粗口一事，是否會激起仇恨值？徐巧芯說，林國成已經道歉了，道歉的速度很快，當時的情緒是非常的激動，道歉之後，應該也可以把這個事情平息，告一個段落。

另外，罷免團體被問不去救災搞罷免時，反擊罷免就是救國等言論，徐巧芯諷刺，罷團這也不是第一次講這種話，諸如親綠網紅八炯、罷免領銜人曹興誠，不都是最在乎全民防衛韌性嗎？10億元建立黑熊勇士300萬人？怎麼都沒看到在救災？

徐巧芯表示，記得有名短頭髮的黑色衣服女孩，被問到說怎麼不去救災呢？結果她竟回應說現在是在救國，救災就交給問的阿伯，口氣還非常的戲謔，可見沒有將台南、中南部的災民苦痛放在心上。

徐巧芯續指，還有在罷團的造勢晚會上，主持人直接說，罷免也是在救災，這其實分散了中南部災民受到的水深火熱、這些苦痛的焦點，以及浪費媒體的資源，更妨礙到災民要發聲。

徐巧芯也說，八炯也曾被一名大哥詢問，有空在大罷免為什麼不去救災？結果八炯回應，自己只是一位公民，為什麼要去救災，「我想問你們不是最在乎什麼全民防衛韌性嗎？不是口口聲聲的都說這個什麼全動法、民防法，就是如果出現災害，要派所謂的公民救災？現在怎麼都沒看到？」

徐巧芯說，前陣子和曹興誠辯論時，自己提到曹曾經說要花10億元來建立黑熊勇士300萬人、30萬的神射手，「如果真的有這些人的話，他們當然可以去救災。」結果罷免的護國遶境，就已經很接近南部了，卻只是取消兩天行程，「如果真的有這300萬的黑熊勇士，如果真的有花這10億元，為什麼不去協助救災？」

徐巧芯抨擊，很多事情都是罷團、青鳥空口說白話，很多事情都是講說捐了多少，結果之後根本沒有，就是用所謂的反共護台這種話術來哄騙台灣人民，其實就是要打壓異己，幫賴清德洗滌人心。