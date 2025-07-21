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中共中央軍委訂出鐵規矩！全面肅清流毒影響：明確紅線重塑形象威信

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國防部官網今（21）日發布消息，中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》，共列出7個方面22條，要求政治幹部強化政治忠誠、恪守黨性、公道用人，牢記「黨代表」身份，全面肅清流毒重塑形象的「鐵規矩硬槓槓」。

《規定》深入貫徹習主席關於深入推進政治整訓的決策部署，全面落實新時代政治建軍方略，著眼恢復和弘揚黨和軍隊的光榮傳統與優良作風，鞏固政治工作的威信地位，更有效彰顯其「生命線」作用，明確政治幹部尤其是政治領導幹部要帶頭立信去弊、重塑形象的「鐵規矩硬槓槓」。

《規定》共涵蓋7個方面22條，對政治幹部如何強化政治忠誠、恪守黨性原則、公道正派用人、堅持身先示範等方面立規明矩，採取「先立後破、正反結合」方式，明確該做什麼、不該做什麼。要求牢記「黨代表」身份，自覺踐行我軍政治工作優良傳統，以身作則、率先垂範，以過硬作風與形象感召部隊、取信官兵。

《規定》強調，各級黨委要扛起主體責任，政治機關要做到嚴在經常、融入日常，確保規定落實，並接受全軍各級黨組織與官兵的監督。

《解放軍報》評論員發表「牢固立起政治幹部形象威信的鐵規矩硬杠杠」分析稱，中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》，以整風精神深入推進政治整訓，重申政治工作的生命線地位，強化政治幹部隊伍革命性鍛造。

《規定》針對突出問題，著眼恢復和弘揚黨和軍隊的光榮傳統與優良作風，鞏固政治工作的威信地位，從7個方面提出明確要求，包括強化政治忠誠、恪守黨性原則、公道正派用人、堅持身先示範等，要求政治幹部特別是政治領導幹部以身作則、從嚴除弊、重塑形象。

《規定》採取「先立後破、正反結合」方式，明確幹部在立德修身、幹事創業上的行為準則與禁區，劃定政治紅線、用權底線、交往界線與廉潔警戒線，實質上是向全軍黨組織與官兵作出的鄭重承諾。

「言必信、行必果。」每位政治幹部都應主動把自身職責與工作擺進去，準確把握《規定》的政治內涵、核心內容與實踐導向，強化自我修煉，做到即知即改，整裝再出發。

「領導帶頭，是最具說服力的示範。」政治領導幹部要堅持以上率下、以身作則，做到「要求部屬做到的自己先做到；要求別人不做的自己堅決不做」。各級黨委要切實履行主體責任，嚴抓嚴管、常抓長治，將政治整訓要求落到末端，凝聚起奮戰實現建軍百年奮鬥目標的強大力量。

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