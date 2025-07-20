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今入「三伏天」共30天比往年更熱？　熱浪強度或超過常年平均

▲▼夏天,天氣熱,陽光,太陽,熱,海邊,中暑。（圖／翻攝自pixabay）

▲三伏天從今天7/20開始，8/18結束。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

今年三伏從今天7月20日開始，到8月18日結束，一共30天。大陸多地進入全年最炎熱、濕熱交加的時期。根據大陸國家氣候中心與中國氣象局最新分析，今年三伏期間極端天氣偏多，尤其各地高溫熱浪、區域性洪澇等現象將交織出現，氣象專家預估熱浪強度將超過常年平均。

陸媒《央視》報導每年夏至日相對固定，一般在6月21日或22日，但天干、地支的紀日系統中每年夏至日對應的干支卻不同，就導致入伏有早晚，最早出現在7月11日，最晚能推遲到7月21日，前後相差了10天。

今年入伏相對較晚，但入伏晚不代表就熱得晚，今年6月、7月，沒入伏之前，外界就已經感受到高溫的威力了。至於今年將迎來「十年一遇」的最短三伏，這樣說法並不準確。

根據統計，1951年—2050年100年間，40天的三伏有71年，30天的有29年。「十年一遇」確實沒有科學依據。2015年—2024年三伏天是40天，但2015年之前的幾年，三伏天時長是30、40天相互交替。這主要與庚日的循環週期和每年夏至、立秋的對應關係有關。

▲▼夏天,天氣熱,陽光,太陽,熱,海邊,中暑。（圖／翻攝自pixabay）

▲今年三伏天，大陸氣象專家預估熱浪強度將超過常年平均 。（圖／翻攝 百度）

至於俗話說「熱在三伏」，從氣象上來說也是成立的。三伏天一般在7月中旬到8月中下旬這一段，包含了小暑、大暑、立秋等節氣。就平均氣溫而言，二十四節氣中，大暑氣溫最高，然後是小暑、立秋，三伏天可以說包含了一年中最熱的幾個節氣。

今年三伏天共計30天，氣象專家預估熱浪強度將超過常年平均，尤其江淮、華東、華南地區高溫日數偏多，局部地區恐再現40℃以上極端高溫。氣候中心數據顯示，自2010年以來，高溫天數不僅增加，時間也逐年延後至8月底甚至9月初，顯示酷暑「拉長賽」已成趨勢。

「今年我們觀察到西太平洋副熱帶高壓北跳異常偏早，加上出梅提前，導致長江流域形成晴熱少雨的天氣格局，提前進入高溫狀態。」江蘇氣候中心專家蒋薇指出。

大陸中國氣象局氣候服務首席專家周兵指出，城市化進程加劇了"熱島效應"，近十年大城市三伏平均氣溫較郊區高出2-3℃。以北京為例，朝陽區觀測站數據比密雲水庫站同期溫度普遍高2.5℃左右。

對於如何應對長時間高溫，特別是兒童、長者、孕婦與慢性病患者，更需警惕中暑徵兆如頭暈、心悸、噁心與抽筋，及早補水與降溫。

專家提醒，三伏天正是「冬病夏治」的黃金期。中醫認為，此時人體陽氣旺盛、經脈暢通，適合治療氣喘、過敏、風濕等慢性病。常見的三伏貼、中藥調理搭配清熱祛濕的飲食，可提升免疫力、改善體質。

營養師建議，三伏飲食應以清淡為主，多吃含鉀與水分高的食物，如苦瓜、冬瓜、綠豆、黃瓜與西瓜，少食油炸與辛辣，避免加重腸胃負擔。戶外活動則應避開中午烈日，選擇早晚進行，並適時補充水分與電解質。

▼ 三伏天曬背、三伏貼 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 三伏天曬背、三伏貼 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 三伏天曬背、三伏貼 。（圖／翻攝 百度）

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