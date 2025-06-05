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大陸 大陸焦點 特派現場

中國北部將迎40℃！　山西居民嘆：地下水已「高燒」到72℃

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台5日發布消息指出，熱浪將席捲北部地區，5日至8日將逐步擴大至華北、黃淮以及新疆多地，局部可達40℃至41℃。山西一社區的物業人員表示，社區附近抽出的地下水「高燒」到72℃，水溫居高不下。

綜合陸媒報導，物業人員表示，多個部門前來調查，但一直沒有找到地熱原因，暖氣公司更改管道線路之後，地下水的溫度依然居高不下，連續多日測量都超過60℃，「相關部門推測，跟連日高溫的天氣有關。」

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲▼中國多地將迎高溫。（圖／CFP）

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

消息指出，5日至8日，北京、天津、河北中南部、山西西南部、陝西關中地區、河南大部、山東北部及中西部，以及新疆南疆盆地及吐魯番盆地等地，將出現高溫天氣，日最高氣溫可達35℃至37℃，局地可達39℃以上。

北京氣象台也迅速發布高溫橘色預警，預計6月5日12時至18時，北京市平原大部分地區，最高氣溫可達37℃或以上，

河南氣象台預計，河南省北中部高溫將持續多日，5日至7日為本輪高溫最強時段，北部、中西部部分縣（市、區）最高氣溫達37℃至39℃，局部可達40℃至41℃。

中央氣象台同時預計，6日起，江漢、江淮、江南等地有強降雨，需注意防範暴雨次生災害，及局部強對流危害。

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