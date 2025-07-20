從沒上過學！台中黑戶青年恐面臨兵役問題　市府再出手協助

▲21年來未報戶口的黃姓青年日前終於拿到身分證，接下恐面臨到兵役問題。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

21年來沒有身分的黃姓青年日前在台中市政府跨局處積極協助下，和父親完成認領和初設戶籍登記，領到身分證，擺脫黑戶身分。不過，黃男今年已經21歲，從沒上過學、不識字、沒工作過的他，接下來恐面臨兵役問題；對此，台中市民政局表示，若黃男想上學，市府將以專案方式函報內政部，看能否以在學延期徵召。

黃姓青年的生父母沒有婚姻關係，生母為外籍人士，多年前離家不知去向，黃父也不知道該怎麼辦幫孩子報戶口。案件曝光後，民政局等相關單位積極協助親子鑑定，戶所同步啟動查調作業，函查9個機關，查證黃姓青年生母受胎期間的婚姻狀況，也確認黃姓青年非失蹤人口、通緝人口或入境人口，在最短時間內協助青年取得身分。

由於黃男今年已經21歲，屆齡服兵役，外界也關心，黃男雖智力正常，但從未上學、也不識字、工作，無社會化猶如國小學童，擔心進入軍中恐不適應。

對此，台中市民政局表示，黃姓青年為民國93年出生，依據現行兵役相關規定，若經體位判定為常備役體位，應服4個月常備兵役軍事訓練；如判定為替代役體位，則須服12天補充兵役。當前將由北屯區公所先行辦理兵籍調查，以建置役男基本資料。如果黃姓青年仍有在學需求，市府將專案函報內政部役政司，研議個案後續在學延期徵集等相關事宜，並依法辦理。