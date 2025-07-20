　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

從沒上過學！台中黑戶青年恐面臨兵役問題　市府再出手協助

▲▼黑戶,青年。（圖／里長蘇乙青提供）

▲21年來未報戶口的黃姓青年日前終於拿到身分證，接下恐面臨到兵役問題。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

21年來沒有身分的黃姓青年日前在台中市政府跨局處積極協助下，和父親完成認領和初設戶籍登記，領到身分證，擺脫黑戶身分。不過，黃男今年已經21歲，從沒上過學、不識字、沒工作過的他，接下來恐面臨兵役問題；對此，台中市民政局表示，若黃男想上學，市府將以專案方式函報內政部，看能否以在學延期徵召。

黃姓青年的生父母沒有婚姻關係，生母為外籍人士，多年前離家不知去向，黃父也不知道該怎麼辦幫孩子報戶口。案件曝光後，民政局等相關單位積極協助親子鑑定，戶所同步啟動查調作業，函查9個機關，查證黃姓青年生母受胎期間的婚姻狀況，也確認黃姓青年非失蹤人口、通緝人口或入境人口，在最短時間內協助青年取得身分。

由於黃男今年已經21歲，屆齡服兵役，外界也關心，黃男雖智力正常，但從未上學、也不識字、工作，無社會化猶如國小學童，擔心進入軍中恐不適應。

對此，台中市民政局表示，黃姓青年為民國93年出生，依據現行兵役相關規定，若經體位判定為常備役體位，應服4個月常備兵役軍事訓練；如判定為替代役體位，則須服12天補充兵役。當前將由北屯區公所先行辦理兵籍調查，以建置役男基本資料。如果黃姓青年仍有在學需求，市府將專案函報內政部役政司，研議個案後續在學延期徵集等相關事宜，並依法辦理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／俄7.4強震！　日氣象廳發布海嘯預報
快訊／俄羅斯連9震！　最大規模7.4
周台英被認定「不道德行為 」！　國際期刊將撤研究論文
快訊／雨區擴大　8縣市豪大雨特報
快訊／連3震！俄羅斯規模6.7地震　深度8公里
台人近7日被騙走18.9億！　1手法騙最多
快訊／2月內5起工安意外！　台積電嘉義廠全面停工
夢幻對決！郭泓志對王建民轟出「超遠全壘打」　全場嗨翻
快訊／強震又來！俄羅斯規模7.4地震　海嘯警報發布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘭陽天聖會10週年「發爐+立筊」雙神蹟　募集400份物資助弱勢

影射東元前董座「小三奪權」挨告　二審周玉蔻要法官迴避被拒

「超過1公尺就扁」醉男搭小黃嗆司機　不滿車資多5元動手挨告

快訊／2月內再傳第5起工安意外！　台積電嘉義廠全面停工

薇帕遠離餘威仍在　海巡頂風浪送小琉球骨折男回本島就醫

桃園民宅火警濃煙竄天！母子驚逃　1樓神壇、轎車燒毀

派身障員工推鐵柵欄　高雄輪船公司遭爆霸凌...勞工局回應了

從沒上過學！台中黑戶青年恐面臨兵役問題　市府再出手協助

想當重機女神！高雄13歲少女手機被沒收翹家　警尋獲勸回

中警商辦大樓逮2車手！　意外查出詐團還放颱風假

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【薑是老的辣】葉君璋奪鐵捕封殺王　球拋觀眾席「送福利」

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

蘭陽天聖會10週年「發爐+立筊」雙神蹟　募集400份物資助弱勢

影射東元前董座「小三奪權」挨告　二審周玉蔻要法官迴避被拒

「超過1公尺就扁」醉男搭小黃嗆司機　不滿車資多5元動手挨告

快訊／2月內再傳第5起工安意外！　台積電嘉義廠全面停工

薇帕遠離餘威仍在　海巡頂風浪送小琉球骨折男回本島就醫

桃園民宅火警濃煙竄天！母子驚逃　1樓神壇、轎車燒毀

派身障員工推鐵柵欄　高雄輪船公司遭爆霸凌...勞工局回應了

從沒上過學！台中黑戶青年恐面臨兵役問題　市府再出手協助

想當重機女神！高雄13歲少女手機被沒收翹家　警尋獲勸回

中警商辦大樓逮2車手！　意外查出詐團還放颱風假

快訊／俄7.4強震！日氣象廳：「北海道到沖繩」發布海嘯預報

爸媽在台北有房「就不用努力了？」　網點出2關鍵：也沒用啊

穿上瑪利歐釘鞋！後勁全方位打擊稱王　盼例行賽挑戰二刀流

蘭陽天聖會10週年「發爐+立筊」雙神蹟　募集400份物資助弱勢

暑假作業「熱到消失」　小學生崩潰痛哭：「擦擦筆」寫的！

40歲若綺突想生小孩！楊昇達認備孕過程「不開心」　愛愛變痛苦爆摩擦

影射東元前董座「小三奪權」挨告　二審周玉蔻要法官迴避被拒

快訊／俄羅斯外海規模5↑連9震！　最大規模7.4

民進黨反對重罰虐兒犯　藍翻過往虐兒案嗆吳思瑤：逾7成都輕判

川普想砍「馬斯克合約」下令徹查　白宮認了：離不開SpaceX

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

社會熱門新聞

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

即／國5北向54公里火燒車駕駛慘死　全線封閉

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

櫃姐拚24年退休金0元！法院幫討回209萬

國5火燒車27歲女駕駛慘死！疑車速過快撞護欄肇禍

魔鷹太太機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救無效

級／台中某大樓驚傳意外！　女高處墜落當場死亡

公車撞死乳癌名醫　肇事駕駛5萬交保

保險業務員詐2063萬　仔仔陪嬌妻提告結果出爐

「蔡依林恩師」涉詐　判刑確定

家有眼鏡蛇！高雄小姊弟急衝派出所求助

台北2女打架畫面曝　不滿用餐講電話太大聲爆衝突

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

更多熱門

相關新聞

台中美人魚嘉年華登場　全台第二家潛水旅館設立點曝

台中美人魚嘉年華登場　全台第二家潛水旅館設立點曝

由全球最大的碳纖維冰上曲棍球桿製造商波力KY轉投資、全台第一家潛水旅館潛立方宣布推出台灣第一場結合表演、體驗、藝術與市集的《人魚嘉年華》，活動自即日起至8月16日為期一個月。波力KY總經理洪進山透露，今年底將在大陸重慶開設亞洲第一大深水潛水館「波力城潛BONNY SEATY」，水深達33米，預計年底完工營運；此外也計畫在台灣開設第二家潛水館，地點可能落腳在桃園。

台中海線道路地基遭掏空露出大洞　市府急搶修

台中海線道路地基遭掏空露出大洞　市府急搶修

級／台中某大樓驚傳意外！　女高處墜落當場死亡

級／台中某大樓驚傳意外！　女高處墜落當場死亡

台中驚傳路樹倒塌！女騎士遭壓卡樹下

台中驚傳路樹倒塌！女騎士遭壓卡樹下

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

關鍵字：

台中黑戶

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

歌唱一半！女星突光腳下台擁千萬男友爆哭

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

男友激戰到一半「突停機」！

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

即／國5北向54公里火燒車駕駛慘死　全線封閉

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面