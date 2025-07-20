免費看秀！台中美人魚嘉年華登場　全台第二家潛水旅館設立點曝

▲全台唯一的潛水旅館潛立方舉辦美人魚嘉年華，推廣水下安全以及海洋教育。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

由全球最大的碳纖維冰上曲棍球桿製造商波力KY轉投資、全台第一家潛水旅館潛立方宣布推出台灣第一場結合表演、體驗、藝術與市集的《人魚嘉年華》，活動自即日起至8月16日為期一個月。波力KY總經理洪進山透露，今年底將在大陸重慶開設亞洲第一大深水潛水館「波力城潛BONNY SEATY」，水深達33米，預計年底完工營運；此外也計畫在台灣開設第二家潛水館，地點可能落腳在桃園。

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▲業者也邀請民眾到場免費看美人魚秀。（圖／記者游瓊華攝）



潛立方執行長王景平表示，這次嘉年華不只是一次活動，更希望能成為台灣推動水下藝術與潛水觀光的新起點，此外，台灣潛水商機達4、5億元，且投入民眾越來越多，也希望藉由這次活動推廣潛水安全以及海洋教育。

嘉年華將會有三大潛水團隊以不同風格的演出帶來台中新氣象：7月26日由PADI團隊演出「水下舞動」；7月27日由潛立方團隊TATA演出「海的呢喃」；8月16日由SSI團隊壓軸演出「水下藝術閉幕式」。

▲有越來越多人投入潛水運動，美人魚潛水就是其中之一。（圖／潛立方提供）



除了表演，活動期間每日提供多項體驗活動，包含人魚體驗、水舞課程、水下模特、兒童人魚與繪畫工作坊，適合親子與初學者參與；同時也特別設置打卡拍照區與陸上人魚瑜珈，讓民眾從裡到外感受人魚文化魅力。7月27日還將舉辦一日限定《人魚嘉年華市集》，集結20組夢幻甜點、手作飾品、美甲藝術、海洋服飾等攤位，打造海洋風格的市集派對。