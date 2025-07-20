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債務糾紛記恨！高雄男縱火燒賓士燙傷自己　急診室狼狽就逮

▲▼陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男轎車持瓦斯噴槍縱火。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男賓士車潑灑汽油縱火。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市阿蓮區於今(20日)凌晨發生一起轎車遭縱火事件。一名30歲陳姓男子疑因與車主有金錢糾紛，竟預謀前往對方住處，潑灑汽油點燃賓士車，導致車輛嚴重焚毀。陳男在縱火過程中不慎燙傷小腿，自行就醫時遭警方循線逮捕，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

湖內分局於今日凌晨2時53分接獲報案，指稱阿蓮區成功街一處空地搭建的臨時車棚內發生車輛火警。警消人員獲報後立即趕往現場，火勢於凌晨3時30分許撲滅。儘管無人受困或傷亡，但火勢造成一輛賓士車車頭、車內裝潢及活動車棚全數焚毀。

▲▼陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男轎車持瓦斯噴槍縱火。（圖／記者吳世龍翻攝）

處理員警在現場勘查時，發現一支瓦斯噴槍，憑藉直覺判斷火警原因並不單純，隨即由阿蓮分駐所員警啟動調查。警方調閱周邊監視器畫面，發現一名男子騎乘機車進入並離開現場，時間點與火警發生吻合，迅速鎖定涉嫌人身分。
警方深入追查發現，涉嫌縱火的陳姓男子與車主詹姓男子（24歲）之間，自111年間即有金錢糾紛，雙方關係長期惡劣，積怨已久。陳男疑因不滿情緒積壓，心生報復意圖。

案發當日凌晨，陳嫌騎乘機車前往現場，預先準備汽油潑灑於詹男的賓士轎車車頭，隨後以瓦斯噴槍點燃。不料，在引火過程中，陳嫌雙腳小腿前側不慎遭燒燙傷。犯案後，陳嫌自行前往路竹區某醫院就醫。

▲▼陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男轎車持瓦斯噴槍縱火。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方在醫院急診室逮捕到被燒傷的陳姓男子。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方在掌握陳嫌身分與行蹤後，透過比對周邊監視器畫面，迅速鎖定陳嫌可能前往醫院就醫。今日清晨5時11分，員警即在醫院急診室內查獲陳嫌，並當場查扣相關涉案工具。

陳嫌經警詢後，坦承因債務糾紛懷恨在心而縱火報復。全案訊後，警方依刑法公共危險罪嫌，將陳姓男子移送橋頭地方檢察署偵辦。

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