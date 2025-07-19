中醫針灸國際關注！西班牙醫師團來台取經　讚：歐洲難做到

▲中醫針灸療法獲得國際重視與關注，西班牙醫師組團來台取經。（圖／馬光中醫提供）



記者許宥孺／高雄報導

針灸這門中醫療法正受到國際醫學關注，為促進中西醫療技術與學術的深度交流，由馬光醫療網創辦的台灣中醫傳承精進醫學會攜手西班牙醫療針灸協會，於今年7月在台灣舉行為期2週的國際針灸學術交流，邀請西班牙醫師團隊觀摩台灣中醫診所問診到施針過程，展現中醫師臨床應用實力。

這次交流活動最特別的地方在於，西班牙醫師們不只是聽課，而是實際走進診間，觀察台灣中醫師如何進行問診、把脈到針灸施作的完整流程。小至疼痛管理、小針刀技術、針灸美容到運動醫學應用，大至癌症輔助照護。

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▲西班牙醫師觀摩跟診中醫診療流程。（圖／馬光中醫提供）



▲中醫針灸療法實際應用教學。（圖／馬光中醫提供）

西班牙醫療針灸協會的Marta Brontons醫師在參與跟診後分享道，針灸是一項非常尊重身體的治療方式，越來越多人選擇針灸整合療法。這次的臨床觀摩讓我們親眼見證針灸在臨床上的療效，相信針灸在未來有相當大的發展潛力。

西班牙醫療針灸協會醫師Raul Rubio則對台灣中醫的診療效率印象深刻，他表示，醫師能夠在維持診斷準確性的同時兼顧看診效率，這需要相當深厚的功力。此外，客製化的中藥調劑系統也讓他感到驚艷，能根據每個病患的體質調配出合適處方，這在歐洲幾乎難以做到。最讓他感到不可思議的是，醫病之間的溫暖互動，可以感受到醫護人員對工作的熱情。

▲馬光醫療網執行長授予西班牙醫療針灸協會交流證書。（圖／馬光中醫提供）



台灣中醫傳承精進醫學會理事長鄭鴻強醫師表示：「台灣不僅在晶片與AI領域領先全球，在傳統醫學的教學、考試、訓練與臨床應用方面，也展現出極高的專業水準。我們希望讓國際同儕了解，台灣中醫尤其是針灸醫學，不僅是操作技術成熟，更是一整套具備辨證思維與體質分析邏輯的醫學系統。」

馬光醫療網執行長黃福祥表示，馬光醫療網在台深耕35年，對於醫師專業的重視體現在教育資源的投入，持續辦理在職進修課程，布置豐沛的學習資源，期盼每位醫師都能持續精進，共同建立最高標準的醫療服務品質。