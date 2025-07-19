美國傳統基金會創辦人佛訥辭世　林佳龍悼：他是智庫外交的遠見者

▲外交部長林佳龍哀悼，美國傳統基金會創辦人佛訥博士逝世。（圖／翻攝自Facebook／X）

實習記者石嘉豪／台北報導

曾多次訪問台灣的美國傳統基金會（The Heritage Foundation）創辦人佛訥博士（Dr. Edwin Feulner），今（19日）傳出逝世的消息。對此，外交部長林佳龍透過社群平台表示，今年三月，有幸在台北再次與佛訥博士會面，「他是台灣堅定的朋友，也是智庫外交領域的遠見者」，佛訥的精神將永垂不朽，並繼續激勵我們。

美國傳統基金會今日發布聲明，其創辦人、董事，同時也是任期最長的主席佛訥博士（Dr. Edwin Feulner）逝世。基金會表示，佛訥不僅是一位領導者，還是一位有遠見的人，且對國家的熱愛永不改變，決心捍衛那些使美國成為人類歷史上最自由、最繁榮國家的原則，這些原則塑造了保守運動的各個層面，至今仍在發揮作用。

傳統基金會也向佛訥的妻子及其他家人們致以最深切的祈禱和慰問，並感謝佛訥向世人展示了一個忠誠無畏的男人，在爭取自治的戰鬥中，拒絕讓步而取得的成就。

針對此事，外交部長林佳龍也透過社群平台X表示，他對傳統基金會創辦人佛訥博士的逝世深感悲痛，今年三月，有幸在台北再次與佛訥博士會面，「他是台灣堅定的朋友，也是智庫外交領域的遠見者」，佛訥的精神將永垂不朽，並繼續激勵我們。