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柬埔寨大突襲詐騙園區抓了75台灣人　外交部查證要名單

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

▲柬埔寨掃蕩詐騙園區，75名台籍嫌犯被逮。（圖／取自《柬中時報》，下同

文／中央社

柬埔寨警方16日突襲網路詐騙園區逮捕上千嫌犯，包括75名台灣人。外交部今天表示，已指示駐胡志明市辦事處與當地警方查證，敦促儘速提供涉案人員名單及相關犯罪情資。

法新社報導，柬埔寨警方16日突襲網路詐騙園區逮捕上千嫌犯，被捕人員絕大多數都是外國人，其中包括至少271名印尼人、213名越南人和75名台灣人。

外交部晚間回覆中央社提問表示，柬埔寨警方近日對全國多處網路詐騙園區展開大規模突襲行動，並疑似逮捕包括台灣在內的涉案嫌犯。外交部對此高度關切，已指示駐胡志明市辦事處於第一時間與當地警方聯繫查證，並積極敦促柬方儘速提供涉案人員名單及相關犯罪情資，以協助釐清案情真相。

外交部表示，倘若查證確有台灣人涉案，將循例洽請柬方同意依「國籍管轄原則」將涉案人員遣返台灣，後續由台灣執法機關依法調查與處理。

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

外交部再次鄭重呼籲，切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐欺等非法行為，以免觸犯當地法律，導致身陷囹圄或受困詐騙園區，後果嚴重，得不償失。

外交部也說，針對已受困海外詐騙園區或繫獄的台灣人，政府各相關部門將持續通力合作，與相關國家共同加強打擊跨國犯罪，並依據當地法規對涉案台灣人及家屬積極進行後續協助。

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