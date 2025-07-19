徐巧芯嗆「放棄國籍背骨仔」　曹興誠還原始末：不罷掉藍委活不下去

▲聯電創辦人、罷團領銜人曹興誠。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯昨日在罷免說明會中開嗆，聯電創辦人、罷團領銜人曹興誠過去有放棄國籍的「背骨仔」行為，對此，曹興誠今（19日）表示，自己當年是為了避免被司法報復，不得已加入新加坡國籍，然而，後來決定放棄新加坡國籍，回台共赴國難，這種愛國的行為，徐巧芯絕口不提，讓他不禁痛批，不罷掉藍委，以後大家都活不下去。

曹興誠表示，徐巧芯在昨天的罷免說明會上，主動解釋趴在傅崐萁身上哭訴的事，豈料，她竟然撒謊說，哭是因為不捨花蓮遭到地震而哭，但，事實上，當時徐巧芯明明哭著說，「我沒有、我沒有」，是在為她「沒有」涉入一堆親戚的詐財事件辯解。

曹興誠直言，徐巧芯這樣公然的撒謊，真不是普通的壞，不過，真正讓他與罷團詫異的，不是徐巧芯的無恥，而是徐巧芯的膽大，竟然敢把大家都當傻瓜，且將膽大妄為的部分，也顯示在對他的大量人身攻擊上。

針對昔日曾提出「統一公投」的指控，曹興誠說明，他過去長期主張，中共如果想和平統一台灣，需要遵守程序正義，也就是需要經過台灣人民同意，而這個同意，需要透過台灣的公民投票來表達。

曹興誠強調，他所說的是和平統一的「程序正義」，也就是統一之前，中共要先尊重台灣的獨立地位和主權在民，無奈徐巧芯卻故意斷章取義，說他以前「主張統一」。

至於放棄國籍的部分，曹興誠指出，他在2010年左右，促使修訂《刑事訴訟法》，導入「妥適審判法」，過程中嚴厲批判了台灣司法，所以，後來不得已加入新加坡國籍，以避免遭到可能的司法報復。然而，他不解，這件事也被不斷地拿來說嘴，說他放棄國籍是「背骨仔」，根本同時也侮辱了所有旅居海外的台灣僑胞。

曹興誠點出，2022年8月初，美國眾院議長裴洛西訪台後，中共對台灣進行圍台軍演，台灣民心震盪，於是他決定放棄新加坡國籍，回台共赴國難，這種愛國的行爲，徐巧芯絕口不提，卻拼命詆毀他是「背骨仔」。

曹興誠痛批，被罷免人，不解釋不該被罷免的理由，反而拼命詆毀、醜化有權罷免她的選民，這種邏輯顛倒、惡奴欺主的霸道，是現在所有國民黨立委的特質，不罷掉這些霸道的立委，以後大家都活不下去，大罷免一定要成功。