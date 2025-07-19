中台灣最大場！一姐盧秀燕領軍護盤反罷免　藍營估：1.5萬人相挺

▲國民黨晚間將在七期舉辦「中台灣再贏一次」造勢大會，邀請總統大選等級卡司助講。（圖／翻攝立委楊瓊瓔臉書）



記者游瓊華／台中報導

全台首波大罷免前最後一周，為護盤台中三名國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等三人，國民黨陣營今日晚間將由藍營一姐、台中市長盧秀燕領軍，在市政路、黎明路交叉路口舉辦 「台中再贏一次」造勢大會，包括台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫以及民眾黨主席黃國昌等都會現身為3人站台，堪稱「總統大選級卡司」。黨部主委顏文正則預估，晚間約1.5萬人、約300台遊覽車到場相挺，但坦言天氣因素是一大變數。

廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等3人被視為盧秀燕子弟兵，尤其當中黃健豪所屬的北北屯「中五區」更是盧秀燕的本命區，讓三人立委席次保衛戰更成焦點。

據悉，這場活動係由盧秀燕一手主導，活動將從晚間7點鐘開始，由名嘴趙少康率先開講，之後民眾黨主席黃國昌接棒，再由立委高金素梅、柯志恩、謝龍介以及基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、南投縣立委馬文君、游顥、雲林縣長張麗善、雲林縣立委丁學忠、前台中市長胡志強、國民黨主席朱立倫輪番上台。

晚間7點50分大進場，包括台北市長蔣萬安、台中國民黨立委黃健豪、楊瓊瓔、江啟臣、廖偉翔、羅廷瑋以及立院龍頭韓國瑜先後登場宣講，最後壓軸是一姐盧秀燕，堪稱總統大選等級卡司齊聚，就是要為盧秀燕三名子弟兵護盤，催出支持者出門投票，守住藍營席次。