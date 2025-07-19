Agoda出包「沒訂到房」！日本觀光廳點名　AI系統上線監督

▲部分旅客透過Agoda在日本訂房，卻頻頻傳出無法順利入住。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

知名線上訂房平台Agoda近期頻遭日本旅客投訴，指出透過平台預訂房間後，實際卻無法入住。日本觀光廳自3月起已對Agoda日本法人提出業務改善要求。Agoda則於15日宣布，已終止與涉嫌不實操作的第三方業者合作，並將導入人工智慧（AI）系統來強化房源監控與供應商管理。

根據《共同社》等日媒報導，日本觀光廳今年3月就因訂房糾紛頻傳，要求Agoda改善營運，近期又接獲多起投訴，包括東橫INN、星野集團等飯店都指出，有旅客透過Agoda訂房，因預訂資料出錯或無效，導致無法入住預約房間，引發現場混亂。

對此，日本觀光廳長官村田茂樹16日在記者會上承諾，將持續關注Agoda的具體改善進度。

根據Agoda官網發布的公告，平台已從6月26日起，停止經由可疑業者取得之空房上架作業，針對房源資訊的審查也將大幅強化，未來數個月內將透過AI技術過濾網站內容，避免不實資訊流入。Agoda也承諾，後續將提供旅客補償方案，並擴充客服窗口，強化使用者保護。

《FINANCIAL-FIELD》指出，Agoda房源來源主要有兩種：一是飯店直接提供，二是經由第三方代理商間接上架。然而，問題多數發生在後者。有些業者利用與飯店或正規代理合作時取得的空房資訊，未經授權就轉售至Agoda，導致系統接單後卻無法實際安排房間。預訂流程經多重轉手，容易出現房型錯誤、日期混亂等問題。

有日本民眾投訴，他在Agoda上看到某飯店單人房只需約1萬日圓，經比價後下訂，卻在出發前臨時接獲Agoda通知「未成功訂房、已自動取消」，最後只能改訂其他更貴的飯店，行程也被迫延誤。

Agoda執行長摩根斯特恩（Omri Morgenshtern）承諾，未來數個月內將在平台逐步展開改善措施，「日本市場是我們最重視的市場之一，將持續與日本觀光廳以及產業夥伴深化合作，致力於提供更優質的旅遊體驗。」