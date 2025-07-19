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薇帕大豪雨炸東部！　下週「熱帶系統」恐侵襲北台灣

▲▼薇帕颱風海警。（圖／中央氣象署）

▲薇帕颱風海警。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(19、20日)「薇帕」帶來大量降雨，下週還有一個熱帶系統發展，北台灣可能會被暴風圈侵襲。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，薇帕颱風通過巴士海峽、進入南海，西半部有局部陣雨，東半部及屏東有「大量降雨」；各地風力增強，沿海及高山有較強陣風，亦應注意。

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今日各地區氣溫為：北部24至32度、中部25至33度、南部25至32度、東部23至28度。

▲▼下週六(26日)20時暴風圈侵襲機率圖顯示，以從台灣東側北轉的機率最高，北台灣被侵襲的機率約40%。（圖／洩天機教室）

▲下週六(26日)20時暴風圈侵襲機率圖顯示，以從台灣東側北轉的機率最高，北台灣被侵襲的機率約40%。（圖／洩天機教室）

最新模式模擬顯示，下週天氣變化則與「季風低壓」挾帶大量水氣，以及另一「熱帶系統」在其內的發展及其動向有關，模式持續調整，「不確定性」很大，需密切觀察。

最新(19日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」與最新(18日20時)歐洲系集模式(ECMW皆顯示，今日至下週三(19至23日)「薇帕」中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東。此外，各國模式顯示，下週「季風低壓」內還有另一「熱帶系統」發展，其中不乏具有威脅的模擬路徑；歐洲系集模式50次的模擬顯示，以從台灣東側北轉的機率最高，北台灣被暴風圈侵襲的機率則略調降至40%。各國模式皆持續調整，應密切觀察。

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