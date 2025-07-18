快訊／新北休旅奪命追撞！機車雙載倒地...妻親眼見夫滿頭鮮血亡　

▲休旅車駕駛疑似未注意車前狀況，追撞機車導致騎士送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區今天（18日）傍晚，鹿角溪堤外道路發生一起死亡車禍。當時一名男子騎機車載著妻子，沿著堤外便道往板橋方向行駛，行經路口時遭後方休旅車撞上，男子當場倒地頭破血流，妻子也摔到在地。救護車抵達，將已無生命徵象的男子送醫，仍因傷重不治，後續將由警方釐清發生事故原因。

警方調查，65歲蔡姓男子今天傍晚4時許，騎機車載老婆66歲許女準備返家，途中沿著堤外便道從鶯歌往板橋方向直行，行經樹林八德街出口時，駕駛休旅車的49歲余姓男子，疑似未注意車前狀況，直接從蔡男後方撞上，蔡男與妻子雙雙倒地不起，民眾隨即撥打119通知救護車。

▲載老婆的蔡男滿臉鮮血送醫搶救宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，發現男子滿臉鮮血並已無生命徵象，立即包紮固定施予CPR急救，隨即送往醫院急救，但經搶救1個多小時，仍宣告不治，而許女送醫後並無大礙。警方對肇事余男逕行酒測，並未發現有酒駕情況，目前正製作筆錄釐清當時發生情況，後續將調閱監視器釐清確切肇事原因。

▲警方正調閱監視畫面，釐清確切肇事原因。（圖／記者陸運陞翻攝）