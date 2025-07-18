ETtoday獲「銀響力新聞獎」2大獎　善終、超高齡現況議題獲肯定

▲第五屆銀響力新聞頒獎典禮，ETtoday團隊獲獎。（圖／記者林緯平攝）

記者林緯平／綜合報導

弘道基金會主辦的第五屆「銀響力新聞獎」今（16日）舉辦頒獎典禮，《ETtoday新聞雲》入圍三項大獎，包括探討善終議題的《當生命枯萎，該如何翩然離去？－瓊瑤辭世後善終議題再討論》入圍「平面及網路（文字）類－即時新聞獎」、探討台灣超高齡現況的《2025超高齡社會來臨 台灣準備好了嗎？》入圍「平面及網路（文字）類-專題報導獎」、分析長者犯罪的《高齡犯罪浪潮：失能社會下的老人困境》入圍「調查報導獎」。最終，《ETtoday新聞雲》獲得2項優選肯定。

《當生命枯萎，該如何翩然離去？－瓊瑤辭世後善終議題再討論》獲得「平面及網路（文字）類－即時新聞獎」優選肯定。這系列報導因知名作家瓊瑤在淡水住家輕生，享壽86歲。她生前倡議「安樂死」，死後公布的最後發言也喊出「希望死亡是由自己作主」，再次引發各界對於善終議題的討論。

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▲記者陳嘉恩（右）、洪巧藍（左）、趙一雲獲得銀響力新聞獎肯定。（圖／記者林緯平攝）

評審團表示，此報導以完整且多元的視角，探討從瓊瑤辭世延伸出的死亡議題。作品展現高度的社會關懷，提出對尊嚴死與安樂死的深層思考，同時，關照高齡者面臨自殺與憂鬱症的心理困境，是具有社會提醒作用的優質新聞報導。

《2025超高齡社會來臨 台灣準備好了嗎？》獲得「平面及網路（文字）類-專題報導獎」優選肯定。此報導，《東森新媒體ETtoday》採訪團隊深入台灣各地，訪談中高齡勞工、獨居長者、第一線社工、里長、政府官員及關注老人議題的學者，試圖勾勒出台灣邁向超高齡社會的全貌。我們發現，儘管政府和民間都已在積極應對，但準備工作仍顯不足，許多問題仍亟待解決。

▲▲記者唐鎮宇（中）、潘姿吟（右）、林緯平（左）、陳詩璧、林挺弘獲得銀響力新聞獎肯定。（圖／記者林緯平攝）

評審團表示，此專題橫跨就業歧視、居住安全、居家醫療、在地安老及孤獨死議題，透過實地採訪與政策檢視，呈現台灣超高齡社會的現實挑戰與制度缺口。報導強調解決導向，提供實務經驗與政策倡議，具備厚實的公共倡議價值。

