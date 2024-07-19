ETtoday獲銀響力新聞獎 　「偏鄉在宅醫療」得網路類即時新聞優選

▲大生活中心洪巧藍獲得銀響力新聞獎【平面及網路(文字)類-即時新聞獎】優選。（圖／記者林挺弘攝）

記者林緯平／台北報導

弘道基金會主辦的「銀響力新聞獎」今（19日）舉辦頒獎典禮，65件作品入圍11個大獎，《ETtoday新聞雲》入圍兩項大獎，包括探討偏鄉醫療的《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》獲得「平面及網路(文字)類即時新聞獎」優選。檢視高齡職業駕駛政策的《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》入圍「調查報導獎」。

《ETtoday新聞雲》大生活中心記者洪巧藍以《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年，用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》報導偏鄉醫療現況受到評審肯定，獲得「平面及網路(文字)類即時新聞獎」優選肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《ETtoday新聞雲》採訪台東都蘭診所推動在宅醫療，獲得銀響力新聞獎優選。（圖／記者洪巧藍攝）



評審提到這篇報導介紹余尚儒醫師從日本引入在宅醫療到台東的歷程，通過「診所祭」這一年度慶典做開端，呈現在宅醫療帶給地方居民的便利與改變。文字細膩並結合現場溫馨照片，讓讀者能感受到醫療創新對社區高齡者生活品質的提升，強化了這種醫療模式的必要性和效益。

洪巧藍上台時提到，面臨即將到來的高齡化社會，住在都會區的民眾，帶長輩到醫院就醫時，要把一切打點好，到了偏鄉，除了打點好，還需要有1到2小時的交通時間，還好有在宅醫療，能給偏鄉居民的最直接的幫助。



▲《ETtoday》製作專題探討高齡職業駕駛政策，入圍第4屆銀響力新聞獎「調查報導獎」。



《ETtoday新聞雲》大生活中心記者李姿慧、許敏溶、洪巧藍、陳嘉恩製作的專題報導《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》入圍「調查報導獎」，針對職業駕駛年齡上修政策進行總體檢，獲得評審青睞。

評審提到這系列報導，深入探討了職業賀駛年齡上修政策的動機，凸顯高齡化和勞動力短缺對交通產業的挑戰。透過政策制定、統計數據和個案故事，展示政策調整平衡高齡者權益和勞動市場需求。同時，提出健康檢查和認知功能測試等措施，促進社會對高齡化的適應討論，尋求權益和公眾安全的平衡點。

「銀響力新聞獎」從109年起由弘道老人福利基金會發起推動，希望鼓勵媒體以「提供解方」的角度，報導更多元、正向的高齡議題；同時，透過媒體傳播能量，引領社會大眾邁向友善高齡社會。



《ETtoday新聞雲》得獎作品



◎平面及網路(文字)類-即時新聞獎：

《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》

►都蘭有個「診所祭」！解台東無醫村困境 余尚儒從日本帶來在宅醫療

►照顧失智母「在宅醫療」成依靠 遠端科技用床墊就可監測病人狀況

►台東山區阿公心疼妻行動不便就醫苦 自跑診所尋求「在宅醫療」

◎調查報導獎：

►《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》

▲《ETtoday新聞雲》入圍「銀響力新聞獎」２項大獎，其中偏鄉在宅醫療獲得該獎的優選。（圖／記者陳詩璧製）