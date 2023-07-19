ETtoday奪『銀響力』網路專題報導獎優選　《台灣長照家庭圖鑑》受肯定

▲《東森新媒體ETtoday》製作的「台灣長照家庭圖鑑」獲銀響力新聞獎肯定，獲得平面及網路（文字）類－專題報導獎優選。（圖／記者潘姿吟攝）

記者陳詩璧／台北報導

由弘道老人福利基金會主辦的「銀響力新聞獎」，第三屆頒獎典禮今（19日）登場，《東森新媒體ETtoday》所製作的《台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？》，拿下平面及網路（文字）類－專題報導獎優選。

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▲《東森新媒體ETtoday》製作的「台灣長照家庭圖鑑」獲銀響力新聞獎肯定，獲得平面及網路（文字）類－專題報導獎。（圖／記者陳詩璧製）

《東森新媒體ETtoday》此次入圍的專題報導「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」，是台灣第一套探討「長照與移工」制度衝突造成長照困境的報導。歷經為期3個月的深入採訪，透過5個案例，突顯政策脫節導致家庭照護問題。採訪團隊還突破疫情限制，透過插畫和音檔，將受訪者的心境形象化，讓讀者進一步了解長照家庭的實際困境。

今年入圍的48件報導中，平面及網路文字類包括《東森新媒體ETtoday》「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」、《聯合報》「橘世代」、康健雜誌等共6件作品入圍專題報導獎，突發新聞獎則有《上下游新聞》等3件作品入圍。

今年新增的調查報導獎，有包括《東森新媒體ETtoday》「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」、聯合報數位版、鏡新聞等7件作品入圍。數位創新獎則有願景工程 x 聯合報1件作品入圍。

▲《東森新媒體ETtoday》「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」專題報導，突破疫情限制，用插畫將5名身陷長照困境的個案心境描繪出來。（圖／王譯萱製）

「銀響力新聞獎」是2020年由弘道老人福利基金會發起，希望鼓勵媒體以「提供解方」的角度，報導更多元、正向的高齡議題；同時，透過媒體傳播能量，引領社會大眾邁向友善高齡社會。

弘道基金會表示，今年共有179件作品報名參加，較上屆大幅增加54%，也是三屆以來最多參賽作品的一屆。

相較於去年，今年「銀響力新聞獎」取消各媒體類別的「年度最具影響力獎」。弘道基金會表示，因去年評審反應，各媒體類別已有首獎，再各選出一個「年度最具影響力獎」，等於是「首獎中的首獎」，較難突顯意義；但基金會希望鼓勵更多願意花時間深入報導高齡議題的作品，經專家討論後，決定今年新增「調查報導獎」與「數位創新獎」，其中「調查報導獎」首獎獎金更提高到5萬元，是該新聞獎最高獎金。