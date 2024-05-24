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ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策報導獲肯定

▲▼ 高齡駕駛專題。（圖／大生活中心製）

▲《ETtoday新聞雲》製作專題報導檢視高齡駕駛政策，入圍銀響力新聞獎「調查報導獎」。

生活中心／台北報導

由弘道基金會主辦的「銀響力新聞獎」今天公布入圍名單，《ETtoday新聞雲》入圍兩項大獎，包括探討偏鄉醫療的《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》入圍「平面及網路(文字)類即時新聞獎」，檢視高齡駕駛政策的《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》入圍「調查報導獎」。主辦單位將於7月19日公布得獎名單並頒獎。

「銀響力新聞獎」從109年起由弘道老人福利基金會發起推動，希望鼓勵媒體以「提供解方」的角度，報導更多元、正向的高齡議題；同時，透過媒體傳播能量，引領社會大眾邁向友善高齡社會。

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主辦單位公布第4屆「銀響力新聞獎」入圍名單，其中「平面及網路(文字)類即時新聞獎」有7件作品入圍，《ETtoday新聞雲》大生活中心記者洪巧藍以《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》報導偏鄉醫療現況入圍。其他入圍媒體還包括NOWnews、上下游新聞、天下雜誌、中央社、新新聞、聯合報數位版等。

▲▼台東都蘭診所推動在宅醫療，舉辦年度「診所祭」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲《ETtoday新聞雲》採訪台東都蘭診所推動在宅醫療，入圍銀響力新聞獎。（圖／記者洪巧藍攝）

「調查報導獎」則有5件入圍，其中《ETtoday新聞雲》大生活中心記者李姿慧、許敏溶、洪巧藍、陳嘉恩製作的專題報導《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》，針對職業駕駛年齡上修政策進行總體檢，獲得評審青睞。此獎項入圍媒體還包括TVBS新聞、華視、鏡新聞、願景工程基金會。

主辦單位指出，今年報名件數大增，競爭更激烈，經過評審老師們多元角度的專業討論後，共有65件作品入圍。後續頒獎典禮訂於7月19日在誠品松菸館B1演藝廳舉行。

《ETtoday新聞雲》入圍作品

◎平面及網路(文字)類-即時新聞獎：
《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》
都蘭有個「診所祭」！解台東無醫村困境　余尚儒從日本帶來在宅醫療
照顧失智母「在宅醫療」成依靠　遠端科技用床墊就可監測病人狀況
台東山區阿公心疼妻行動不便就醫苦　自跑診所尋求「在宅醫療」

◎調查報導獎：
《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》

以下為本屆銀響力新聞獎完整入圍名單：

第四屆銀響力新聞獎-入圍名單

【平面及網路(文字)類-即時新聞獎】入圍7件

▲NOWnews今日新聞《高齡駕駛危機-法規、制度、科技大體檢》
▲ETtoday新聞雲《人在哪服務就到哪！都蘭診所祭邁入第7年 用「在宅醫療」深入台東偏鄉免除病家奔波苦》
 ▲上下游新聞《七旬白髮少年作志工，退休小編為故鄉寫故事，東石塭仔的青春美夢，為長者打開心內門窗》
▲天下雜誌《坑政府、騙長輩　長照詐領1500萬，是怎麼發生的？》
▲中央通訊社《日照中心的千歲團鋼琴課》
▲新新聞《洗澡新長照：萬華在地小澡堂，撐起大台北高齡「隱形貧窮」困境》
▲聯合報數位版《獨老圓夢-愛要及時》

【平面及網路(文字)類-專題報導獎】入圍7件

▲工商時報《銀髮的美麗新世界》
▲太報《生命終結態度調查》
▲今周刊《你別小看！銀色上班族》
▲銀天下《台灣未來，如何讓照顧成為一件美好的事？2023日本跨國直擊》
▲遠見雜誌《重新設計你的百歲人生》
▲聯合報「橘世代」《孤老危機》
▲聯合報《長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急》

【電視及網路影音類-即時新聞獎】入圍7件

▲TVBS新聞《不浪費人生下半場！熟齡網紅行不行？》
▲八大民生新聞《高齡被詐現形》
▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《火光照亮回家路》
▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《惡火啟示錄》
▲東森新聞台《心情好，心臟才會好!》
▲東森新聞台《老年人摔不得 髖部骨折死亡率比癌症高》
▲壹電視「新聞思想啟」《日照進駐校園 老幼共學行不行？》

【電視及網路影音類-單篇專題報導獎】入圍10件

▲TVBS新聞《孤獨死‧求生路》
▲NOWnews今日新聞《銀回健康動起來》
▲三立新聞台「新聞深一度」《照顧者悲歌》
▲中嘉「吉隆新聞」《老人照顧老人 通化社區關懷據點在地快樂老化》
▲公共電視「獨立特派員」《家庭協議，誰來照護》
▲民視新聞「民視異言堂」《蔗田不老村》
▲民視新聞「民視異言堂」《不老騎士 千里環島 ,一耆追夢 一路愛相挺》
▲華視新聞資訊台《斷食善終 生死難題》
▲鏡新聞「調查報告」《一起優雅變老》
▲鏡新聞「另一種注目」《火星人出國去比賽》

【電視及網路影音類-系列專題報導獎】入圍5件

▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《貧窮生存戰 高齡難翻身》
▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《為囚老找出路 》
▲民視新聞台「民視異言堂」《銀髮健身 肌少成多》
▲鏡新聞「調查報告」《照亮迷霧中的你》
▲臺灣電視公司「熱線追蹤」《長照的難題》

【廣播及網路音頻類-即時新聞獎】入圍5件

▲內政部警政署警察廣播電臺《從敵對到感謝-警察與金融機構守護銀髮辛苦錢》
▲公共電視「獨立特派員」Podcast《醫生24小時來你家 日本在宅醫療最前線》
▲國立教育廣播電臺《中高齡再就業 爺奶待嫁幼兒園》
▲國立教育廣播電臺臺東分臺《憶起來「迦」迺夜市》
▲國立教育廣播電臺臺東分臺《偏鄉銀髪族 道安拉警報》

【廣播及網路音頻類-專題報導獎】入圍7件

▲財團法人中央廣播電台「早安台灣」《一場台灣無家者的居住革命 -『家屋』能終結無家者和家的距離嗎？》
▲財團法人佳音廣播電台《銀接生命的終點，為彼此做下不遺憾的決定》
▲國立教育廣播電臺《當愛變沈重了，「相換工」讓照顧更有溫度》
▲國立教育廣播電臺《在回收場消失之後，看見拾荒者的生存困境》
▲國立教育廣播電臺高雄分臺《滿州民謠國寶 在寶島的最南端 唱出屬於臺灣的聲音》
▲國立教育廣播電臺《點燃「老」動力 再戰30年》
▲農業部漁業署漁業廣播電臺《銀髮友善水產餐食：讓長輩喜歡吃、吃得好》

【數位創新獎】入圍2件

▲今周刊「幸福熟齡」《高年級HAPPY GO！缺工台灣 人才新礦藏》
▲願景工程基金會《即食專送-用交通串起偏鄉的食醫助行》

【調查報導獎】入圍5件

▲TVBS新聞《孤獨死‧求生路》
▲ETtoday新聞雲《老司機，行不行？職業駕駛年齡上修政策總體檢》
 ▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《誰來照顧你我的未來》
▲鏡新聞「調查報告」《照亮迷霧中的你》
▲願景工程基金會《看見年輕照顧者》

【大專院校類-新聞報導獎】入圍5件

▲小世界周報《發現在地之美 青銀共創新景象》
▲大學報《守護原民長者的家：如何延續文健站的光？》
▲生命力新聞《打造長照交通平台 小驢行解決偏鄉難題》
▲慈大之聲實習廣播電臺《動次「銀」造新生代》
▲銘報即時新聞網《照顧者的避風港－銀光食堂》

【大專院校類-數位創新獎】入圍5件

▲Youtube-「story endless」《讓遺忘留在這裡》
▲Youtube-「林婕宇」《當摯親迷失在記憶迴圈 為失智者再尋一個「家」》
▲Youtube-「詹子儀」《做爸爸的專屬照服員》
▲小世界周報《小水力發電 社區凝聚或是生態波瀾》
▲銘報即時新聞網《長照2.0政策下 對「照顧者」的忽視》
 

ET快訊
ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策
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萬人集結「打爆藍白委電話」　藍白總召忙線中、吳宗憲是空號
羅文嘉將接海基會副董事長兼秘書長
快訊／不是性騷！賀軍翔被酒店妹告「妨害性自主」

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