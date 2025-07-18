趙少康為726跟東非動物說掰掰　羅智強：這份情義銘記在心

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

726罷免投票在即，原本傳出中廣前董事長趙少康要在投票日前往東非看動物大遷徙，不過，趙今（18日）開記者會表示，不前往東非，726留在台灣投下不同意罷免。對此，趙住家選區立委羅智強表示，「感謝趙少康大哥，堅持要留下來，這份情義，我銘記在心」。

針對赴東非旅遊引起討論，趙少康今日特地舉行記者會釋疑。他說，去年就預訂這個行程，訂金、機票錢都交了，但情勢緊張，他在台北市榮星花園那場反罷造勢，當他喊出來不去投票，就是幫忙民進黨的時候，其實他心裡已經決定不去東非。

趙少康更風趣表示，他本來不是今天要宣布，想到下周，看看這些綠媒還能玩出什麼花樣來，但昨晚他跟坦尚尼亞、肯亞的獅子、斑馬、羚羊、長頸鹿有個視訊會議，他說「去不了了」，他們說「你明天趕快宣布吧」。

羅智強表示，「感謝趙少康大哥，原訂7月26日要啟程前往東非，但為了挺我，堅持要留下來，在726這天，投下不同意罷免的一票。這份情義，我銘記在心」。

羅智強提到，726反惡罷投票，真的不容輕忽。很多朋友說一定支持他，但一問才知道，當天人在外縣市、出差、旅遊，無法回到台北投票。但這場選戰並不是氣勢的比拚，而是「有沒有投票」的對決。

羅智強強調，拜託每一位支持他的朋友，幫他把726這天留起來，像對待大選一樣認真看待，把這一天空下來、留在台北，回來投下你的一票。這一票，是對抗綠色霸權的力量，是守護問政戰將的聲音。拜託大家，726，我們一起站出來，拒絕惡罷，守住民主。

▲趙少康說明「去東非看動物大遷徙」一事。（圖／記者李毓康攝）