快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

記者崔至雲／台北報導

首波成案的25件罷免案投票將於26日登場，但日前傳出國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康投票日當天要出國旅行，去東非看動物大遷徙。趙少康今（18日）召開記者會宣布，這個行程去年就買好機票、付好訂金了，但6月21日榮星花園反罷免的造勢時，他喊出，「726不去罷免，就是在幫忙民進黨」時，「我就決定不去東非了」，呼籲大家726一起出來，投下不同意罷免。

▲趙少康說明「去東非看動物大遷徙」一事 。（圖／記者李毓康攝）



記者會一開始趙少康笑著表示，他出不出國是小事，他不是黨主席，也不是中常委，也不是縣市長，也沒有公職，出不出國竟然勞師動眾麻煩媒體，真的不好意思。

趙少康提到，今年他都沒有出過國，東非坦尚尼亞跟肯亞他很多年前去過，那邊的動物是這個時候遷徙，據研判，7月底是最有機會看到的，但也不是一定有機會看到，這個行程去年就訂了，機票錢都付了，之前也研判罷免投票應該會是在8月3日，因此安排8月2日回國，因為7月26、27日是護理師高考，不認為政府會在這天投票，所以當初柯建銘說7月26日還想說怎麼可能，誰知道真的是726。

趙少康強調，這個行程很久以前就規劃安排，本來想說就是旅行沒有什麼了不起，但當時公布罷免時間後，就在想要不要改期，因此一開始的時候，他一直拜託大家要去投票，所以認為就算他出國，他選區的國民黨立委羅智強可能還多票，因為拉了很多票，但是情勢越來越緊張，他在6月21日榮星花園造勢時提到，「726不去罷免，就是在幫忙民進黨，我就決定不去東非了」，但他認為不需要跟大家講，只是這兩天看到綠媒撿到槍，高興的要死。

趙少康說，他還看到綠媒說，「趙少康看到罷免要輸了，所以去東非避難」、「趙少康怕大罷免輸了，有人用雞蛋砸他」，「趙少康想看羅智強輸，要出來補選立委」，趙少康嘆，政治要有點人性，趙少康看的動物大遷徙怎麼會講成這樣呢？「726我會留在台灣，支持羅智強，投下不同意罷免」，「昨天跟坦尚尼亞斑馬、羚羊、大象開視訊會議，就不去了吧！」呼籲大家726一起投下不同意罷免。

