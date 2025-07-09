破億觀看！天王周杰倫「真」開抖音號　半小時吸引百萬粉絲

▲ 周杰倫真的在大陸開設抖音官方帳號 。（圖／翻攝 周杰倫抖音帳號「周同學」）

記者任以芳／綜合報導

亞洲天王周杰倫正式入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身份為歌手。大陸抖音相關負責人回應表示，「帳號屬實，但針對網傳的抖音花費9位數與周杰倫簽約傳言為謠言。」該帳號公開才15分鐘迅速漲粉，截至記者發稿時間，目前粉絲數突破百萬人，破上億人觀看。

實際上大陸《抖音》觀看，大陸友瘋狂關注周杰倫帳號，已經衝上熱搜榜第一名，半小時超過上億人觀看，抖音甚至用「周杰倫真抖音號出現了」做宣傳標題。

▲ 周杰倫真的在大陸開設抖音官方帳號，半小時破上億人觀看討論 。（圖／翻攝 周杰倫抖音帳號「周同學」）

周杰倫帳號以「周同學」為名，截至記者發稿超過百萬人「已關注」。點進去目前沒有任何作品發表，《抖音》百科介紹非常詳盡，前面簡介內容是，「周杰倫（Jay Chou），1979年1月18日出生於中國台灣省新北市，祖籍為福建省泉州市永春縣，是華語樂壇流行音樂男歌手、音樂人、MV導演，後期也從事過電影導演、演員、編劇、配音等工作。」

之後關於周杰倫內容相當詳盡，還配上周杰倫兒時練琴照片，以及個人成長經歷、作品生活、榮譽獎項、社會活動、人物評價。甚至當年演唱會售票爭議，疑似出軌等烏龍、澄清父親家暴謠言謠言全介紹，以及多年來參與無數公益活動也一一列舉，並且給予多面向、正面人物評價。

▲ 《抖音》百科介紹擺放周杰倫兒時照片 。（圖／翻攝 周杰倫抖音帳號「周同學」）

據了解，周杰倫在大陸從來沒有開設個人官方帳號，多年來這是他「第一個」正式官方帳號，可以說是史無前例。

綜合陸媒報導，受此消息影響，大陸多支與周傑倫相關的概念股大漲，港股巨星傳奇一度翻倍，截至發稿，仍漲超98%。

據悉，巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美等關聯人士實控，巨星傳奇的商業模式就是「周杰倫IP+新零售」，去年還曾靠《周遊記2》熱播，IP業務收入增長65%。

A股多只相關概念股也紛紛大漲，《財訊網》稱截至發稿，志邦家居漲停，鋒尚文化漲超9%。據了解，志邦家居與周杰倫的合作始於2019年1月11日，當時志邦家居正式簽約周杰倫作為品牌形象代言人。 ‌鋒尚文化在2024年已與周杰倫合作數實融合項目，並將深度參與2025年周杰倫「嘉年華」世界巡回演唱會的策劃工作。

▼ 大陸多支與周杰倫相關的概念股大漲，港股巨星傳奇一度翻倍 。（圖／翻攝 財聯社）