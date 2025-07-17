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家長控6童遭「指侵狂虐153次」！幼兒園4澄清喊告：三度舊案渲染

▲彰化知名連鎖幼兒園爆女師虐童153次。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化知名連鎖幼兒園爆女師虐童153次，園方發聲明澄清，強調將對不實指控蒐證追究法律責任。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化某知名連鎖準公共化幼兒園日前驚傳虐童案，10天內有6名幼童疑似遭幼師不當對待，且次數高達153次，包括擦屁股時指侵、私密處掉肉、踹頭，強拉幼童「關廁所」等，導致孩子身心嚴重受創，結果卻以不當管教結案，案件在記者會上曝光後引發議論。不過，昨(16日)園方發出四點聲明澄清，並強調不實指控者將依法蒐證、追究法律責任。

15日多名家長在議員許雅琳陪同下，召開記者會陳述本起虐童案，包括父親透露2歲兒子在去年11月起屁股異常紅腫，還有幼童哭喊「屁股痛痛」不要碰，就醫發現傷痕疑似遭異物侵入。孩子因此事後出現創傷後壓力症候群（PTSD），不僅躲進衣櫃尖叫、抗拒洗澡上廁所，半夜還會驚醒哭求：「老師不要⋯⋯finger inside（手指在裡面）！」

另一名爸爸也出示女兒就醫紀錄，指出2歲女兒私密處「掉了一塊肉」，整天夾腿哭鬧不讓換尿布，醫師研判是抓傷、脖子有疑似勒痕，額頭也有一大塊瘀青，家長質疑「孩子不會無故受傷，為什麼縣府堅持僅以不當對待草草結案」。因此提出三大訴求，希望重啟調查，並追究園方責任，要求縣府提供長期諮商資源，協助孩子走出陰影。

▲彰化市某連鎖幼兒園遭爆不當對待158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲家長出面指控，幼童遭李師不當對待後，常躲在桌底衣櫃不敢出來。（圖／記者唐詠絮攝）

隔天園方隨即發布聲明稿澄清，本案在2024年底經主管機關進行兩次調查後，確認無性侵或性騷擾情事，另老師確實有用詞不當、拉扯等肢體動作，當時已立刻解雇該師，主管機關也認定不當管教，裁罰23萬元。也強調部分人士刻意扭曲事實，三度將舊案翻出，對於不實指控將依法蒐證、追究法律責任。

針對近日媒體及網路討論有關本園遭裁罰事件，該幼兒園聲明稿全文聲明如下：

一、性侵為不實指控
113年12月間，家長反映幼兒私密處紅腫，經主管機關進行兩次調查後，確認像疑似如廁後擦拭不當所致，並無性侵或性騷擾情事。「曾姓助理」相關指控並不成立，調查已予釐清。

二、李姓主教不當管教裁罰事實說明
園方因曾姓助理事件調閱影片時，發現李姓主教老師有多次語氣過於嚴厲、表情嚴肅、用詞不當及拉扯等肢體動作行為，園方已即刻解催該師，李姓主教個人也被主管機關認定屬不當管教，裁罰23萬元。「曾姓助理」與「李姓主教」兩員，於113年12月起「皆已不在本園任職」。

三、園方立即落實改善措施
本園深切檢討並立即啟動多項制度強化作為，包含：
嚴格師資甄選與淘汰機制
定期情緒管理與溝通訓練
正向教養課程再教育
強化巡堂與監視器管理
即時通報及家園溝通機制

四、尊重調查結果、拒絕抹黑攻擊
本園秉持「零容忍不當管教」的立場，尊重主管機關裁決並虛心檢討，誠摯感謝社會各界的關心與監督。然近月來，仍有部分人士刻意誇大扭曲事實，三度將舊案渲染至新聞媒體，嚴重傷害園所名譽與全體教職團隊，影響其他無辜師生之正常受教權益，對此深感遺憾。呼籲社會理性看待、查證事實，對於蓄意捏造、不實指控者，本園將依法蒐證、追究法律責任。

我們感謝所有家長與社會各界的關心與支持，也態請給予我們一個持續努力、用心守護孩子的教學團隊公平與友善的空間。

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