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央視首曝殲-15T「彈射牽引桿」　不經意「官宣」多架殲-35在產線

▲▼瀋飛曝光殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼瀋飛曝光殲-15T的著艦尾鉤。（圖／翻攝自央視新聞）

軍武中心／台北報導

在山東艦航母編隊剛剛結束的訪港活動，艦載機殲-15T成了矚目焦點之一。央視總台近日公布記者在瀋飛的採訪，詳細介紹殲-15T的彈射牽引桿與著艦尾鉤等，但畫面又「不經意」的「露出」殲-35生產畫面，在軍事網站引起極大討論。

▲▼瀋飛曝光殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼殲-15T的彈射牽引桿。

根據央視報導，艦載彈射版的殲-15T，是在殲-15的基礎上進行的提升，殲-15T的T是漢語拼音「彈」的首字母，儘管從外觀來看，兩者沒有特別大的區別，但一些地方還是可以看到彈射版的獨特設計，比如說，前起落架的位置有一個彈射牽引桿，主要是和航母的電磁彈射系統「進行連接」。

▲▼瀋飛曝光殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

報導也出現特級飛行員 殲-15首飛試飛員李國恩，他在受訪中指出，彈射牽引桿配合航母上的彈射機構，拉著它走，然後「最後釋放就走了」；此外，為了更好地適應在航艦的起降，起落架不僅增加了彈射杆，在整體強度上也有提升。加粗兩成的支撐杆、主起落架採用雙輪設計，可把降落時輪胎與甲板間的壓強均勻分散，降低甲板摩擦損耗，相當於重新做了設計。

▲▼瀋飛曝光殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

李國恩表示，由於飛行姿態原因，戰機的飛機尾鉤一掛上，前起落架就會砸到甲板上。一是對它強度的考驗，二是前起落架的性能也是一個重要的技術難點，「你可以看到起落架非常粗，我們的工業水平還在進步，未來我們希望它結構細一點、輕一點。飛機越輕，空中的性能越好。」

▲▼瀋飛曝光艦載機殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

這次的報導，也詳細拍出艦載機的尾鈎，與過去大家對尾鉤的想像形狀完全不同。根據專門從事飛機結構研究工作的高級工程師朱琳表示，這個位於殲-15T尾部的溝槽形狀的尾鈎，看上去只是一個不太起眼的設備，但它卻是艦載機成功着艦的重要裝置，在設計上要考慮諸多因素，攔阻索就鉤在鉤頭裏面，「攔阻索拽着飛機」把飛機給停下來，所以在設計上，「它的耐衝擊、耐過載，還包括耐磨損，都是非常重要且要考慮的因素。」

▲▼瀋飛曝光艦載機殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

▲央視畫面曝光正在產線上的殲-35。（圖／翻攝自央視新聞）

朱琳解釋道，在艦載機降落時，尾鉤會從收的狀態快速釋放，「狠狠地」砸在航空母艦的甲板上，通過與攔阻索的鉤連，在極短時間內實現降速，這就要求設計的時候，要考慮到飛機的整體結構。

朱琳還說，從最初的第一代的艦載機、殲-15T，包括殲-35，尾鉤肯定是不斷地優化迭代，但是也根據整個飛機不同的要求來進行設計。她的這段話，也被解讀為殲-35未來會出現在福建號等航艦上。

▲▼瀋飛曝光艦載機殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

朱琳在解說時，央視的「獨家畫面」還拍到後面綠皮的殲-35生產畫面，整支影片，似乎可以見到廠房內有4架之多，相當「搶戲」，引起極多聯想。有網友表示，這應該是「不經意」的「官宣」，透露殲-35已能與成飛的殲-20一樣，開始大量生產。

這次山東艦編隊訪港期間，殲-15T首次在航母甲板亮相。殲-15的總設計師孫聰接受訪問時表示，與殲-15相比，殲-15T有着更強的作戰能力，使得它在防禦性制空裏，可以將敵人驅離國門之外，「中國過去沒有艦載機，對航空工業來說，我們現在開闢了這麼一個領域，從陸基走向海洋，從體系要素上把航母上的航空作戰力量配齊，中國航母走向深藍的基本要素才算是具備了。」

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