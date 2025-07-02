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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

一擊癱瘓3000坪電網　中國變種「石墨炸彈」落地彈起釋放碳絲

軍武中心／台北報導

大陸央視近日發布一支短片，展示中國大陸製造的一種新型武器，發射後能釋放90枚子彈藥，爆炸後出現的碳絲會導致大規模電網短路。這款被形容為「神秘的國產飛彈」的武器，戰鬥部重量為490公斤，外界研判很有可能是新型的變種石墨炸彈，能癱瘓發電廠與變電所，但不會對基礎設施造成嚴重破壞。

▲▼大陸央視公布一款疑似變種的「石墨炸彈」，宣稱可以一次癱瘓3000坪的電網。（圖／翻攝自央視）

這則報導，引用了國營企業中國航太科技集團公司（CASC）的聲明，這些子彈藥在落地後會彈起，並在空中引爆，釋放出經過特殊的細小碳纖維，用於干擾並短路高壓電力設施。

該頻道表示，這種武器能夠導致至少1萬平方公尺（約3025坪）的大規模斷電，從而癱瘓敵方的指揮與控制系統，至於具體型號則未公布。

▲▼大陸央視公布一款疑似變種的「石墨炸彈」，宣稱可以一次癱瘓3000坪的電網。（圖／翻攝自央視）

不過，香港《南華早報》（SCMP）引述專家的話稱，這是一種石墨炸彈或飛彈，目前尚不清楚這種彈藥處於何種研發階段，以及它們是否已部署在人民解放軍（PLA）部隊中。

據了解，現代戰爭已由消滅對手有生力量，變為癱瘓作戰體系，而癱瘓對手的民生、通信網路等等，也是體系化作戰的重要一環，大陸軍方對石墨彈藥感到興趣，可能是因為使用石墨炸彈，有助於避免基礎設施遭受嚴重破壞。

▲▼大陸央視公布一款疑似變種的「石墨炸彈」，宣稱可以一次癱瘓3000坪的電網。（圖／翻攝自央視）

不過，由石墨碳絲造成的短路，通常可以在24小時內解除，因此需要定期重複攻擊。美國早在1991年，就對伊拉克使用過石墨炸彈，用以癱瘓民生電力等。當時，它能夠在短時間之內，癱瘓伊拉克大部分電網。

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