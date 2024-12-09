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一生必看一次！網點名「3歌手演唱會」花錢值得：看了感動到哭

演唱會。（圖／免費圖庫pixabay）

▲誰的演唱會看完後此生難忘？（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

周杰倫自5日起一連4天在台北大巨蛋開唱，睽違7年開唱，門票一票難求，連續4場演出場場都有驚喜亮點，有網友表示，最近周杰倫演唱會討論度超高，不禁好奇，大家看過的所有演唱會中，哪一場看完後，認為是不枉此生的？對此，許多網友點名張學友、張惠妹，還有人提到海外藝人，IU、Coldplay。

有網友在PTT發文，「看過誰的演唱會，讓你覺得精彩萬分？」前陣子大家都在討論劉德華的演唱會，最近則是周杰倫，「那麼看過誰的演唱，讓你覺得精彩萬分，讓你覺得不枉今生？有木有更多相關的八卦呢？」

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貼文曝光，最多網友提到的前三名，分別是張學友、Michael Jackson（MJ）和Coldplay，「張學友，好聽到哭」、「今年在台灣辦的來說，就張學友吧」、「問就是Michael Jackson，看過MJ現場的都是幸運的」、「肯定是Coldplay」、「必須推一下Coldplay」。

▲▼張學友「60+」巡迴演唱會台北場最終場。（圖／JDS提供）

▲網友大推張學友的演唱會。（圖／JDS提供）

也有網友提到，「阿妹現場唱功超猛，那種穿透力好強，不過好幾年沒聽了」、「去年的陳奕迅，超享受」、「看過早期阿妹的真的讚」、「台灣最強是阿妹，會唱又嗨」、「推推王心凌，她是真心寵粉」、「五佰讚讚讚，看到哭」、「動力火車」、「江蕙，原本不聽台語歌的直接變粉絲」。

還有人大讚海外的歌手，「Linkin Park，永生難忘」、「中山足球場Linkin Park那場，經典」、「看過IU，超值得」、「目前只為了少女時代去看演唱會」、「看過Taylor Swift，是不同層級的，難怪演唱會全球這麼瘋」、「愛黛兒，第一首歌第一句hello就哭了」、「今年的ONE OK ROCK暴雨演唱超屌」。

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