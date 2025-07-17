男吸金10億！再架幽露電商平台洗錢300億　遇警「裝送外賣」被捕



▲刑事局破獲台灣拚拚、樂享購電商平台涉嫌幫博奕集團洗錢案，逮捕李姓主嫌及涉案成員共５人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



刑事局偵二大隊17日宣布偵破博奕集團利用台灣電商平台金流的第三方支付洗錢案，曾犯下「ANB&M101」商業詐欺案件，吸金達10億新台幣的李男（45歲）操控旗下「愛走國際」「方居浩斯科技」兩間公司，成立虛假店商平台「樂享購」、「拚拚」兩大購物平台，提供虛擬帳號讓博奕集團轉移賭資，從2023年底到今年4月，收受地下博弈金流高達300億元。刑事局在3月13日展開同步搜索行動，拘提李嫌及公司負責人等5人到案，查扣上億元不法資產，並依違反洗錢防制法、組織犯罪、加重詐欺等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。



檢警查出，李姓主嫌2019年以投資馬來西亞房地產年報酬高達348%，並在台灣架設網站供投資民眾查帳，吸引台灣民眾3萬人投資，捲走10億元；刑事局早在2023年接獲情資，發現台灣電商平台「樂享購」、「拚拚」幾乎沒有商品買賣紀錄，每月交易金流卻高達數億元，十分不尋常。





▲警方收網時，李姓主嫌誆稱是外送員仍遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）



刑事局偵二大隊會同北市信義分局、基隆刑大偵四隊、科偵隊共組專案小組追查，發現台灣知名的地下博奕集團包含九州、天下、大老爺、金禾娛樂城均透過上述電商賣場，成立遊戲影音儲值區，讓博奕業者以電商非法申請的第三方支付虛擬帳號，收受賭客資金並讓博奕集團洗錢，警方追查進出金額超過300億新台幣，粗估博奕集團獲利最少達30億、兩電商平台抽傭每筆交易0.3%至0.5%的手續費，粗估最少獲利超過1500萬元。

專案小組為測試該電商平台真實性，幹員曾自掏腰包購買手機殼，未料花錢下訂後直到檢警發動搜索前都沒收到商品，證實兩電商平台僅是「掛羊頭賣狗肉」虛偽平台。專案小組在今年3月13日同步到北市中山區搜索兩家公司及周遭商旅，拘提主嫌李男、方居浩斯公司負責人張男（44歲）特助羅男（31歲）「愛走公司」負責人同時也是主嫌李男女友謝女（37歲），會計姜女（32歲）。







正當幹員大規模搜索電商公司辦公室時，主嫌李男穿著綠色雨衣進入公司，與刑警對上眼後，竟心虛辯稱「我是外送員」還把手機丟到垃圾桶滅證，恰巧手機鈴聲響起當場被逮，經比對行動犯嫌照片，這才發現他竟是洗錢案幕後主嫌。

警方查扣兩電商公司帳戶現金新台幣6608萬餘元、北市中山區民生東路商辦（市價約2250萬元）、手機14支、電腦主機12台、筆電7台、平板3台、公司印章、合約、人事資料、名片、電子發票、支票及賓士C300轎車等大批證物。

李姓主嫌到案後辯稱「純粹做電商」，但警方早與約談涉及地下博奕的娛樂城賭客80多名，到案均證稱透過該電商平台匯款投注、警方訊後將5人依觸犯洗錢、組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移送新北地檢署複訊，主嫌李男、張男、羅男等3人訊後遭檢察官聲押獲准、謝女30萬、會計姜女5萬交保，兩電商平台及第三方支付服務也在今年4月終止。



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