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人頭公司開帳戶洗黑錢　北檢邀金管會與雙北市開會打詐

▲▼左起，高檢署檢察官卓俊忠、主任檢察官吳慧蘭、北檢檢察長王俊力、金管會銀行局科長張怡欣。（圖／北檢提供）

▲北檢檢察長王俊力(右2)召集防詐會議，因應詐欺集團不斷演變的犯罪手法。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署近期偵辦多件詐欺案件，發現詐團開始安排人頭去當已停業的公司老闆，再開通企業憑證，藉此大量且快速提匯詐得款項，為有效防堵類似洗錢手法，北檢14日邀請台北市商業處、新北市經發局、金管會銀行局與多家金融機構開會，希望加強行政監管，提升聯繫預警效能。

過去常見詐團誘使被害人把資金轉匯個人帳戶，然後指派車手到ATM提領現金，但在檢警查緝以及政策防堵下，詐團不耐ATM提款上限與人頭消耗速度，轉而開設空殼公司，透過公司帳戶大額轉帳洗錢，但金融機構加強KYC後，新設人頭公司成本變高。

北檢發現，現在有些詐團洗錢的水房業者，開始尋找已辦理停業的公司商號，再找些各領域專業但缺錢的人頭，去辦理變更登記，讓停業公司起死回生，再申辦帳戶進行大額轉帳、提領，遂行詐欺、洗錢犯罪。

對於詐團發展出新的犯罪手法，北檢14日召開「公司與商號人頭帳戶詐欺犯罪防制聯繫會議」，邀集臺北市政府商業處、新北市政府經濟發展局、金管會銀行局、與北檢合作可疑帳戶預警通報之中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行及永豐銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、臺灣土地銀行、遠東銀行等多家金融機構，及調查局經濟犯罪防制處、警政署刑事局詐欺防制中心等單位，並邀請臺灣高等檢察署列席，共同研商策進作為。

北檢檢察官吳舜弼、劉倍在會議中各自針對偵辦類似公司(商號)人頭帳戶案件進行專題報告，與會代表則依實務經驗，提出各項因應措施及建議，作為主管機關辦理變更登記及銀行審核申辦企業網銀等功能之參考。

金管會銀行局科長張怡欣表示：銀行端應加強合理性審查，主管機關並已研議協調相關部會提供資料介接，使銀行端有更充足資訊防堵人頭帳戶。高檢署主任檢察官吳慧蘭表示，公司行號變更登記雖為形式審查，仍可以設置特定風險條件篩選可疑案件，予以延遲處理及關懷提問，並可建立平台，當地方政府發現問題時，可透過與警、調、檢聯繫窗口釐清是否為犯罪行爲，加強行政監管或查緝追訴。

高檢檢察官卓俊忠表示：高檢與各地檢察署均已設有預警中心，金融機構可加強與預警中心聯繫，就可疑個案迅速研判偵查。最後北檢檢察官王俊力期勉：114年進入打詐2.0，強調公私協力、深化被害人保護，本署已與三家銀行簽訂備忘錄，深化預警方面的合作，為因應詐欺集團多方面犯罪的趨勢，行政監理與執法機關均應積極介入，事前防範，永不停止防詐、打詐。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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