詐團水房1年洗錢逾2億　找人頭老闆「穿西裝打領帶」騙過行員

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心4月間破獲一起詐團水房，逮捕40歲于姓主嫌等29人，現場搜出475多萬元，該水房成員詭計多端，不但找專業人員充當人頭老闆，臨櫃提領時才能流利回答行員詢問，還刻意選在下午3點半前提領，外出時水房成員全程陪同等伎倆，該水房去年初成立至今，就幫詐團洗錢逾2億，自已獲利上千萬元，即使層層防範仍難逃警網。

▲▼刑事局破獲詐團水房，逮捕29人，1年來洗錢逾2億。（圖／警方提供，下同）

刑事局偵六隊第三隊獲報一起詐欺案，經分析金流發現，于嫌或收購公司，或虛設人頭公司，再向台中市政府變更公司名稱，或合法申請工商登記，接著找來具有專業人才（例如營造、水電、土地買賣）等擔任公司負責人，然後到銀行辦理公司開戶，隨後與詐團配合，成為被害人匯錢帳戶。

這些人頭老闆要外出到銀行提領時，全由水房成員全程接送，避免中途兔脫；而且要打理門面，穿西裝打領帶，營造正常專業人士，不但能完全應對行員的詢問，而且刻意選在三點半前辦理，如此才能以公司會跳票之虞，要求快速審核。

警方說，水房成員非常狡猾，這次攻堅時，發現屋內少了1人，不久，1名男子抱著一箱早餐回來，該人辯稱是早餐店送餐人員，經電話詢問早餐店，店家根本沒這人，原來該男子是負責在外監控，雖驚見員警大陣仗，還很鎮靜編出一堆理由；賺錢如此容易，卻也不是誰都可以加入，水房會要求提供身份證件查證，以免有人混入或是其他詐團黑吃黑。

警方4月下旬在桃園市、新北市中和區等地逮捕于嫌等人，查獲手機、公司大小章、存摺、點鈔機、現金475餘萬元，該水房自113年初成立至今，洗錢款項超過2億元，自己分到上千萬元，偵辦過程中亦發掘潛在被害人數十名，攔阻遭詐款項1千多萬元，手法均為假投資詐欺，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢察署偵辦，經檢察官偵辦後均起訴在案。